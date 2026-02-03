鄭振清：世界動蕩　國共需破解脫鈎斷鏈限流

清華大學台灣研究院副院長鄭振清教授 中評社北京2月10日電（記者 海涵）清華大學台灣研究院副院長鄭振清教授日前就國共智庫論壇與兩岸關係發展前景接受中評社專訪。他指出，隨著美國掠奪型霸權主義和日本右翼民粹勢力的崛起，世界進入新的動蕩期，舊的全球化正在裂解，而國共兩黨攜手舉辦智庫論壇，表明要以務實的兩岸經濟民生交流合作去破解民進黨當局推行的“脫鈎、斷鏈、限流”，從而穩定兩岸持續交流合作的預期。從全球格局看，這既是為兩岸共同發展增添新動力、探索新路徑，也是為防止台灣淪為美國霸權掠奪的殖民地的一次努力。



以下是專訪全文：



國共以務實合作破解“脫鈎、斷鏈、限流”



中評社：國共兩黨智庫論壇恢復了暌違近十年的兩黨機制化交流，這向兩岸乃至國際社會釋放了哪些信號？



鄭振清：此次國共智庫論壇成功促成兩岸旅遊、工業、科技、環保、醫療康養、救災減災、可持續發展等領域的行業代表和專家學者一百多人進行直接接觸與交流研討，並達成十五項內容豐富的共同意見。結合國際政治經濟格局發生劇變的時代背景，才能充分理解這一兩岸交流活動所釋放的政治經濟信號。



對台海兩岸而言，此次論壇傳遞的核心信號是，國共兩黨要以務實的經濟民生交流合作破解近年來民進黨當局推動的“脫鈎、斷鏈、限流”問題。



兩岸“脫鈎斷鏈”本質是政治經濟問題，而不是單純的經貿議題，它有兩個源頭。一個源頭是民進黨當局在蔡英文時期基於兩岸分裂路線而提出的“經濟安全”論，把由比較優勢驅動的兩岸貿易投資關係當做安全隱患，因此推行“新南向政策”，試圖將台灣的供應鏈重心由中國大陸轉移到東南亞、南亞和大洋洲地區。可以說，在政治上越主張兩岸分裂者，必然在經濟上越擔心兩岸經濟合作的“安全”問題。賴清德上台以來基於鮮明的“台獨”立場不斷加碼強調所謂的“經濟安全”、“國家安全”，就是這個邏輯。

