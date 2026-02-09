外資加速回流香港　增持中國資產

來源:大公報 中評社香港2月9日電／在全球地緣政治格局變化與“非常態經營”的環境下，金發局新任行政總監董一岳表示，香港是細小外向型經濟體，衹有做好自己，發揮獨特優勢，成為中外資本與市場不可或缺的橋樑。



大公報報導，董一岳指出，國際資金對香港市場的興趣正在回歸，指歐洲資金回流的速度顯著，而北美投資者在港股二級市場的交投亦已見回升，反映成熟市場投資者對香港的熱情已有所恢復。此外，他透露中東主權基金亦計劃在港建立亞洲區辦公室，預期市場將陸續看到更多相關進展。



董一岳表示，觀察到國際資金流向正在發生變化，因當地市場的增長機會可能相對有限，近年重新關注亞洲市場，尤其是香港市場，部分資金亦已回流香港。根據最新數據，去年港股市場表現亮麗，全年平均每日成交額達2498億元，按年升90%；新股上市IPO集資額排名全球第一位，迎來119宗新股上市，數目按年升近七成；集資金額高達2858億元，按年升超過2倍。他指，中國佔全球GDP約17%，為全球第二大經濟體，卻未必充分反映在國際投資者的資產配置中，意味著存在增持空間。



積極吸引海外企來港上市



事實上，除傳統歐美市場，香港近年積極拓展新市場，如東盟及中東等地。去年香港新股上市持續領先區內其他市場，香港亦積極吸引海外企業來港上市或第二上市。他表示，過去十年間，尋求海外上市的東盟公司中，有超過一半選擇香港作為上市地，顯示香港作為區域國際集資中心的地位。至於中東方面，他指出，中東的商業模式與華人社會相似，極重視關係與信任，與中東建立金融合作關係，關鍵在於長時間培育互相信任，而非一蹴而就，但透露有中東主權基金計劃在香港建立亞洲區辦公室。



建議政府牽頭髮長年期債券



除吸引企業來港上市，吸引“耐心資本”亦是金發局的重點工作。董一岳解釋，保險資金、養老金等長期資本，與香港發展大型基建的融資需求非常匹配。然而，香港債券市場，特別是長期債券的選擇仍然不足。他提及，在與業界交流中發現，保險及養老金投資年期偏長，部分可達30年，若香港能提供更長年期的債券產品將更具吸引力。他建議特區政府可考慮牽頭髮行更長年期的債券，例如30年期，以建立完整的收益率曲線，滿足長期投資者的需求，同時提升本地債市的深度與流動性。



董一岳強調，香港的“超級聯繫人”角色需要與時並進。互聯互通機制是優勢，但在操作層面仍有優化空間。他舉例，不少大型國際公司雖在香港作雙重主要上市，但因其在港的成交股數比例或市值未必達到相關指數要求，導致難以被納入“南向通”，削弱了來港上市的吸引力。金發局正與業界溝通，研究理順相關機制的可行性，讓內地投資者更便捷地透過香港投資國際企業。



擬訪印尼 交流伊斯蘭金融



被問到今年出訪計劃，他透露首站將是印尼，並解釋因其為亞洲重要市場，雙方可在伊斯蘭金融等領域互相學習。此外，中東是未來仍具潛力的市場，歐美作為世界最大投資方，金發局也將從商業角度與當地機構保持對接。他指，金發局未來將繼續透過市場推廣及深入交流，向國際社會說明香港的實際情況與制度優勢，鞏固香港國際金融中心的地位。