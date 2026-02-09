全球首個！千萬級免疫細胞圖譜成功繪制

CIMA免疫細胞亞型。圖片由受訪單位提供（來源：科技日報） 你體內的“免疫護衛隊”，終於有了高清全景圖！



我們身體裡駐扎著一支龐大而精密的“免疫護衛隊”，無數細胞如同各司其職的士兵，默默守護健康。但長期以來，科學家觀察它們就像隔著一層“毛玻璃”——知道種類很多，卻看不清具體誰是誰、如何協作。



如今，這層“玻璃”被擦亮了。據科技日報報導，深圳華大生命科學研究院牽頭建設的基因組多維解析技術全國重點實驗室聯合上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院、山西醫科大學等多家機構的研究團隊，完成了一項重大突破：通過對中國自然人群隊列中超過1000萬個外周血免疫細胞進行系統性多組學深度解析，繪制出高分辨率人群免疫多組學圖譜（CIMA）。這也是全球首個千萬級免疫細胞圖譜。相關研究成果前不久發表在《科學》上。



研究團隊為每種細胞建立了詳細的“身份證”，記錄了它們的分布及基因表達特徵，並且結合志願者的生理數據，探索出年齡和性別等因素與特定免疫細胞特徵的關聯性。



研究團隊整合了154種分子和疾病性狀的數據，在68種免疫細胞中發現了1196個顯著的遺傳關聯。其中，73.2%的關聯僅存在於特定細胞類型中。這意味著，研究人員不僅知道了哪個變異與某種疾病相關，還可以利用這張“高清導航圖”，進一步回答這個變異主要在哪一類免疫細胞裡發揮作用，以及通過影響哪個基因、哪條通路，改變了疾病發生的風險。



以哮喘為例，研究揭示了一個關鍵變異如何在特定的調節性T細胞中調控某個基因的表達，進而影響炎症因子水平，最終提高個體的哮喘風險。這個發現不僅解釋了該位點影響哮喘易感性的機制，也為未來開發精準治療策略提供了方向。



中國科學院深圳先進技術研究院研究員李漢傑評價道：“這種‘全景式’資源在規模和分辨率上達到國際領先水平。更重要的是，它在全球免疫組學圖譜中，為東亞人群提供了系統而具有高分辨率的基礎資源，為疾病易感性、免疫衰老與群體差異研究奠定了關鍵基線。”



