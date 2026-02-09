富權：國民黨台北市議員松信選區“六搶二”

中評社香港2月9日電／澳門新華澳報9日發表富權文章：國民黨台北市議員松信選區呈現“六搶二”態勢。以下為文章內容。



中國國民黨前發言人楊智伃昨日在吳興市場宣布，投入台北市第三選區（松山、信義）市議員選舉。她作為朱立倫重點培養的新生代政治人物，近年活躍於國民黨各項活動與記者會主持，被視為“朱立倫子弟兵”。此次參選標誌著她從幕後走向前台，正式踏入地方選戰舞台。在此前已國民黨前發言人李明璇、市議員吳志剛辦公室主任滿志剛、松山里長李煥中，韓國瑜辦公室主任許原榮，及“立委”徐巧芯辦公室主任陳暉宣布參選的背景下，楊智伃的宣布參選，讓國民黨松信區議員選戰更趨激烈，呈現“六搶二”的態勢，亦即是由其中兩人填補原市議員徐巧芯、王鴻薇當選“立委”後的空缺，形成“藍營內初選爆炸”的局面。



台北市議員松山信義選區（簡稱“松信選區”）作為台北市核心選區之一，應選九席市議員，藍綠基本盤大致持平，但長期以來藍營憑藉穩固的基層組織與高知名度候選人佔據優勢地位。現屆台北市議會，國民黨擁有五席，民進黨也有四席。因國民黨王鴻薇、徐巧芯兩位資深議員轉戰“立委”並成功當選，民進黨議員許家蓓因病逝世，選區出現三席空缺，引爆參選熱潮，成為全台最受關注的激戰區之一。



國民黨現任議長戴錫欽，議員秦慧珠、詹為元將爭取連任，預計提名五席“新人”，角逐“吸票機”王鴻薇、徐巧芯遺下的二席。因目前已有六人宣布參加初選，因而形成“六搶二”的白熱化競爭格局，背後更牽扯藍營內部“朱系”、“韓系”等派系的博弈，被外界視為藍營團結與世代交替的試金石。



其中的李明璇，有“最美發言人”“北漂最美主持人”之稱，曾擔任國民黨發言人，憑藉高知名度與媒體光環，成為目前的領跑者。一月底地方委託民調顯示，其支援度高達百分之五十三點四，遙遙領先其他參選人；日前在虎林市場掃街時，還意外獲得被稱為“扶龍王”的民進黨“立委”王世堅公開喊話支持，試圖爭取跨黨派選民認可。



許原榮則手握雙重政治背書，既是前“立委”費鴻泰的嫡系舊部（曾任費鴻泰辦公室主任），也是韓國瑜的“嫡系”（現擔任韓國瑜辦公室主任），深耕松信區基層二十三年，擁有豐富的實務經驗，韓國瑜更在臉書發文力挺，稱其“專業、認真、負責有目共睹”。民調中以百分之十七點二的支持度位居第二，但因年齡超過四十歲，在國民黨初選的青年與新人加權規則（青年百分之七十，新人百分之三十）中僅能獲得百分之三十的加權，成為其競選路上的硬傷。



楊智伃現時二十九歲，曾擔任國民黨發言人，被視為朱立倫派系人馬，感念朱立倫提拔之恩，強調延續朱立倫時期的青年路線，主打“年輕世代接棒”理念。她性格強硬，素有“戰鬥性格”之稱。雖然因為她並非是在地原居民，民調僅獲百分之五點七位居第四，但她在協商“藍白合”破局時“搶麥克風”對抗黃士修，去年喝下民進黨送來的“核場過夜水”，象徵“相信科學、直球對決”，多次在北檢外守候司法案件，強化“為公義衝鋒”形象，及已推出“公車競選廣告”，展現資源動員能力，符合“新世代接棒”主軸，並與徐巧芯、李明璿等形成“女性青年發言人轉戰地方”路徑；而黨內也有意打造“KMT Girls”品牌，提升年輕選民好感，其網路聲量與新聞檢驗力位居前列，坊間民調僅作參考，自身競爭力不容小覷。因而必能獲得提名，並與許原榮爭奪李明璇之後的一席市議員，而被視為“朱系”、“韓系”的博弈。只要朱立倫“落場”力挺，而韓國瑜因為離不開許原榮的弼助而可能輔選不力，因而極有機會搶下這一席。

