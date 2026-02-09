環時文章：愛潑斯坦案照見美國制度運行之亂

中評社香港2月9日電／環球時報9日發表深度文章：愛潑斯坦案照見美國制度運行之亂。文章說，愛潑斯坦案文件公布所引發的餘震正在美國以及歐洲上演。從愛潑斯坦首次被指控到現在近30年，除了他本人及同夥馬克斯韋爾受到懲罰外，其他美國涉案人員均未遭起訴。這是否直指美國司法乃至政治制度的深層症結？美國國會與白宮圍繞涉案文件的博弈引發詰問：其權力制衡制度是有效運轉還是已然失靈？在“愛潑斯坦案棱鏡”深度認知系列報導中，我們將為您分析涉案文件的公布究竟映射出美國哪些問題，會對美國社會產生何種影響，而制度運行紊亂的美國，又將給世界帶來哪些連鎖反應？



“整個司法系統又一次辜負了我們”



“多年來，愛潑斯坦案的受害者一直在站出來講述自己的遭遇，卻始終未能得到公正的對待。”據澳大利亞“對話”新聞網報導，早在1996年，25歲的美國女子法默就向紐約警察局和聯邦調查局報案，指控愛潑斯坦及其女友兼同夥馬克斯韋爾的暴力性侵犯，受害者甚至包括法默未成年的妹妹。然而，聯邦調查局並未啟動有效調查，導致愛潑斯坦的侵害行為得以持續。



即便在證據不斷累積的情況下，美國司法系統也未能展現出應有的追責力度。2008年，當為超過200名受害者提供法律援助的律師愛德華茲向聯邦法官指稱愛潑斯坦可能是“美國歷史上最危險的性侵犯者”時，同年的司法處理結果卻令人愕然。愛潑斯坦憑借一項認罪協議，僅被控較輕的“招攬賣淫罪”，從而逃脫了本應面臨的兒童性虐待或人口販賣等重罪指控。其服刑條件亦極為寬鬆：在監獄僅服刑13個月，且多數日子裡每天可離監長達12小時。這份協議被廣泛視為司法對權貴的巨大讓步。



隨著時間推移，愛潑斯坦背後龐大的權勢網絡逐漸浮出水面，但美國司法部門追責的步伐卻依然緩慢。通過2010年針對愛潑斯坦民事訴訟獲取的飛行記錄顯示，其私人飛機的乘客名單上不乏各國精英。然而，直至2019年7月，愛潑斯坦才最終因性交易罪被捕。



愛潑斯坦被宣布“自殺”後，馬克斯韋爾因誘拐少女從事性交易等罪名獲刑20年，但更多的案件關聯者依然置身事外。美聯社等媒體稱，除美國前總統克林頓夫婦被要求前往國會作證外，其他與愛潑斯坦案有關的美國政要和精英均未受到懲罰。美國司法部副部長布蘭奇日前表示，相關調查“不會再有新的刑事起訴”，理由是新公布的文件內容本身“不足以構成對他人的刑事指控”。



這種結果與受害者及公眾的期待形成了尖銳對立。據美國哥倫比亞廣播公司報導，案件原告之一拉塞達批評稱：“整個司法系統又一次辜負了我們。”



“愛潑斯坦案所涉及的遠不止性犯罪問題。”據美國《夏威夷論壇先驅報》2月7日報導，隨著近期相關文件的公布，公眾不僅看到了愛潑斯坦本人的卑劣行徑，還看到了圍繞著他的一系列社會關係網。多國政要以及精英的名字都出現在與案件有關的文件中，這些內容的存在本身並不能證明這些人曾經犯罪，但卻強化了這樣一種看法：權力集團會自我保護，而普通民眾則要遵循不同的規則生活。英國《衛報》稱，愛潑斯坦案相關文件的公開證實了大多數陰謀論背後的觀點，即精英階層“會得到特殊待遇，他們不受那些本應平等適用於所有人的規則的約束，並且存在著一種廣義上的腐敗現象”。



“美國立法權與行政權的碰撞”



愛潑斯坦案文件的公布伴隨著兩黨以及國會與白宮的權力鬥爭。有媒體去年11月曾以“美國立法者終於對行政部門進行制約”為題發文稱，愛潑斯坦案文件的公開是美國權力機構之間制衡的案例。不過，也有觀點認為，這些文件的公開過程正是美國權力制衡制度失靈的表現。美國Medium新聞網去年11月發文稱，愛潑斯坦案文件之爭，是美國立法權與行政權的碰撞。美國國會要求公布相關文件，但行政部門運用一切官僚拖延手段進行阻撓。

