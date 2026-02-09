警惕對美依賴　歐洲加快數字歐元佈局

中評社香港2月9日電／歐洲中央銀行近期呼籲歐盟加快推進數字歐元進程，並多次警告如果不盡快推進數字歐元相關立法和制度安排，歐盟在數字支付和金融基礎設施領域將進一步依賴非歐盟大型科技公司。



歐洲央行執行委員會成員皮耶羅·奇波洛內8日接受媒體採訪時表示，目前歐元區近70%的銀行卡交易依賴非歐盟機構主導的支付平台。他指出，數字歐元是增強歐洲數字支付自主性的關鍵工具，同時能降低企業支付成本。



新華社報導，歐盟委員會負責經濟事務的委員瓦爾季斯·東布羅夫斯基斯近日表示，歐盟需盡快建立數字歐元，以減少對美國支付公司的依賴。他說，美國公司維薩和萬事達卡目前處理歐盟約三分之二的信用卡交易，這種高度集中使歐盟變得脆弱。他強調，支付系統是重要基礎設施，過度依賴外部機構可能影響歐盟的經濟韌性和自主決策能力。



法新社等媒體認為，近年來美歐關係波動加劇，使歐洲對在關鍵技術和支付領域依賴美國公司的擔憂明顯上升，從而推動歐盟更積極地提升自身金融自主權。



據悉，歐洲央行自2020年啟動數字歐元研究以來，一直強調該項目不會取代現金，而是作為公共支付選項，與現有支付方式並行存在。歐洲央行同時指出，數字歐元的推出必須建立在完善的法律框架和隱私保護機制之上。



目前，數字歐元相關法案已提交歐盟理事會和歐洲議會審議。根據官方最新設想，如果相關法律框架能在2026年年底前通過，歐洲央行預計將於2027年啟動試點項目，並力爭在2029年正式發行數字歐元。



歐洲央行行長拉加德近日也呼籲歐盟領導人在推進數字歐元、深化單一市場等關鍵領域採取緊急集體行動，以增強歐盟長期增長潛力和制度韌性。