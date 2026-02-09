香港再召巴拿馬總領事表達強烈不滿

中評社香港2月9日電／香港商務及經濟發展局局長丘應樺再次召見巴拿馬駐港總領事，就巴拿馬最高法院裁定巴政府與長和巴拿馬港口公司續約經營的兩個巴拿馬港口違憲一事，表達對裁決的強烈不滿和反對。



丘應樺重申特區政府的立場，表示相關公司多年來在當地投入巨額資金和創造大量職位，批評巴方自毀國家信用，將對巴營商環境和經濟發展造成深遠損害，並嚴重破壞國際貿易規則。丘應樺促請巴拿馬政府尊重合約精神，為當地依法營運的企業提供公平、公正的營商環境，確保企業的合法權益不受干預。他說，香港企業在巴拿馬經營和投資，應獲公平合理的待遇和保障。



日前，巴拿馬最高法院以所謂“違憲”為由，裁決有關香港企業巴拿馬運河港口特許經營合約續約無效。中國外交部和特區政府都發聲，強烈反對任何外國政府在國際經貿關係中使用脅迫、施壓或其他不合理的手段，表示這嚴重損害香港企業在當地的合法經營權益。特區政府發言人指出，“基於現時巴拿馬的情況，香港企業應認真審視其現時及未來在當地的投資”。長和旗下巴拿馬港口公司也發表聲明稱，已根據適用特許經營合約及國際商會的仲裁規則，對巴拿馬啟動仲裁程序。長和還斥責巴拿馬政府有違誠信及背棄合約精神，令人不齒。曾任特區政府仲裁推廣咨詢委員會成員的立法會議員陳曉峰表示，據他瞭解，長和與巴拿馬雙方訂立合約時已訂明，商業糾紛將交由位於美國紐約的國際商會國際仲裁院處理，預計有關案件需要三至四年才有結果。



香港《大公報》日前評論稱，“港企的貢獻，巴拿馬民眾看在眼裡，全球業界有目共睹。但巴拿馬當局無視這一切，僅憑可笑的‘違憲’二字就一筆勾銷所有合約”。文章直言，這份裁決的背後，藏著不可告人的目的。巴拿馬運河作為全球航運咽喉，是歷來被地區霸權覬覦的戰略要地，美國動輒以“國家安全”為借口，妄圖清除中資存在、獨占運河控制權，巴方則以為找到了獻媚和從中作梗的機會。該報稱，巴拿馬當局無視港企近30年的耕耘與貢獻，肆意剝奪其合法經營權，這種“卸磨殺驢”的短視行為，不僅徹底摧毀了自身的國際信譽，更給全球投資者敲響了警鐘。



香港《文匯報》也說，中央政府和特區政府全力支持，為香港企業依法維護自身權益提供強大底氣。香港企業必將堅定與國家站在一起，勇敢鬥爭，理直氣壯向強權霸凌說“不”，用無畏無懼的決心和行動維護正當權益，捍衛公平公義。