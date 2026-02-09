對近千億AI基礎設施　美國居民集體說不

中評社香港2月9日電／隨著人工智慧浪潮席捲全球，大型科技公司正以前所未有的速度擴張資料中心。然而，這場建設狂潮在美國各地正遭遇強大的地方阻力。根據統計，光是在2025年第二季，就有價值980億美元的資料中心計劃因地方反對而遭到封鎖或推遲，且追蹤的計劃中有三分之二處於停滯狀態。



草根力量崛起：從維吉尼亞到加州的反擊



鉅亨網報導，資料中心曾被視為地方經濟的靈藥，但如今社區居民正對其龐大的資源消耗說“不”。在全美24個州中，至少有142個活動團體正在組織行動，試圖阻撓或加強監管資料中心的建設。



加州蒙特利公園市（Monterey Park）是一個典型案例。最初僅由5名居民發起的草根運動，在短短六周內透過三種語言（英、中、西）的傳單和社群媒體，成功收集了5，000份簽名，迫使市議會全數通過資料中心建設停工令。



同樣的衝突在維吉尼亞州更為激烈，該州目前是反對運動的核心，擁有42個活動團體。在瓦倫頓（Warrenton），所有支持亞馬遜資料中心計劃的鎮議員都在2024年的大選中全數落選，反映出選民對此議題的高度敏感。



環境與經濟負擔：誰在承擔代價？



社區反對的核心理由在於資源爭奪與生活品質惡化。首先是電力與水資源的巨大壓力。大型資料中心每年的耗電量足以供應20萬個家庭，甚至迫使部分地區延後關閉燃煤電廠，背離減碳目標。更令人擔憂的是，43%的大型資料中心建於高度或極度缺水地區，且多數使用飲用水進行冷卻。



其次是生活成本的轉嫁。在維吉尼亞州，為了升級電網以支撐資料中心，預計到2039年居民電費可能上漲超過50%。此外，冷卻系統產生的持續低頻噪音也讓鄰近居民飽受失眠與焦慮之苦，部分居民甚至被迫搬進地下室以躲避震動。



罕見的兩黨共識：監管力道的加強



這場反對運動打破了美國政壇傳統的意識形態分歧，呈現出兩黨一致反對的態勢。共和黨人通常關注稅收優惠與電網負擔，而民主黨人則聚焦於環境影響與資源分配。目前，紐約州議會已提出S.9144號法案，尋求對資料中心發放許可證實施暫緩令（Moratorium），並要求進行全面的環境與費率影響評估。



長期以來，資料中心開發商習慣於秘密購地、承諾就業以換取快速審批。但現在，“分區限制”（Zoning）而非電力或晶片，已成為AI基礎設施擴張的最大阻礙。微軟甚至在證交會申報文件中將“社區反對”列為營運風險。