香港中聯辦：依法懲處黎智英是罰當其罪

中評社香港2月9日電／中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室發言人9日發表談話，堅決支持香港特區履行維護國家安全的憲制責任，堅決支持香港特區維護國家主權、安全、發展利益，依法懲治危害國家安全的犯罪行為和活動，堅決支持香港特區司法機構對反中亂港首惡分子黎智英串謀勾結外部勢力危害國家安全等罪行作出公正判刑。



發言人表示，此次判刑充分彰顯司法公正和法治權威。香港特區司法機構此前公佈的855頁定罪裁決判詞表明，黎智英是反中亂港團夥“主腦”，鐵證如山、罪孽深重，而且在香港國安法實施後仍不收手，在保釋和還押期間仍繼續從事犯罪活動，在審訊過程中拒不認罪。我們注意到，香港居民沒有忘記黎智英操控輿論工具恣意“洗腦”，沒有忘記黎智英縱暴煽暴、鼓吹“攬炒”“私了”，沒有忘記黎智英公開叫囂“為美國而戰”，沒有忘記黎智英配合外部勢力策動“顏色革命”，把香港特區推到極危險境地。今天，香港特區司法機構依法懲處黎智英及其他犯罪分子，有力維護國家安全，有效彰顯法治精神，得到香港社會各界和廣大市民同聲支持，有市民網上發聲認為“這是香港最好的賀年禮物”。



發言人指出，此次判刑充分體現香港特區依法懲治危害國家安全犯罪行為和活動的堅定決心和堅強意志。在黎智英案依法審理、公正裁決過程中，美英等國家的一些政客無視國際關係基本準則，無視自身國家在國家安全方面設置的嚴刑峻法，無視黎智英案的確鑿罪證，與竄逃海外的反中亂港分子沆瀣一氣，公然為黎智英撐腰張目、包庇美化、干預施壓，妄圖為其開脫罪行，粗暴干預中國內政和香港司法，充分暴露其野蠻本性和“雙標”醜態。事實再次證明，外部勢力和反中亂港分子卑劣的伎倆把戲終究是枉費心機、竹籃打水。在黎智英案審理過程中，香港特區政府堅定維護國家安全，對外部勢力的粗暴干涉、攻擊抹黑給予了強烈譴責、嚴正反駁；香港特區司法機構無畏干擾、無懼恫嚇，對黎智英案進行公平審訊、依法判刑，堅決捍衛法治精神、司法公義。



發言人強調，“一國兩制”實踐已進入新階段，在香港國安法和《維護國家安全條例》等法律護航下，香港特區治理效能不斷提升、經濟民生持續改善、融入和服務國家發展大局的步伐全面加快、國際社會認可更加廣泛，高質量發展開啟新篇章，由治及興邁出新步伐。我們將一如既往支持香港特區依法防範、制止、懲治危害國家安全的行為和活動，捍衛香港風清氣正人心齊的社會氛圍，促進香港長期繁榮穩定。