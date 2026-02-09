港澳辦：黎智英被嚴懲彰顯法治伸張正義

中評社香港2月9日電／中央港澳辦微信公眾號9日發表港澳平文章《黎智英被嚴懲彰顯法治伸張正義》，全文如下：



2月9日，香港特區高等法院對此前已被裁定串謀勾結外部勢力危害國家安全罪和串謀發佈煽動刊物罪等罪成的黎智英作出量刑裁決，依法判處其監禁20年。這一判刑嚴正有力宣示：無論是誰，膽敢挑戰維護國家安全法律，都必定受到嚴懲。



對黎智英的判刑充分體現香港特區維護國家安全的堅定意志，有力彰顯法治精神。國家安全是頭等大事。黎智英所犯罪行在全世界任何地方均屬嚴重犯罪。黎智英案150多天的庭審揭露，黎智英不僅自己公開招徠外部勢力干預，聲稱“很想外國影響我們”“非常需要外國的勢力讓我們撐下去”“為美國而戰”，而且支持資助有關組織進行國際遊說，乞求外部勢力制裁中國和香港特區。黎智英還操縱輿論工具，肆意煽動香港社會對中央政府和特區政府的仇恨、煽動市民非法抗爭、煽動暴力。這些行為和活動嚴重違反香港國安法和香港相關法律，嚴重挑戰“一國兩制”原則底線，嚴重衝擊特區憲制秩序，嚴重破壞香港繁榮穩定。香港特區法院根據事實和法律對黎智英作出定罪，確認其為涉案罪行主腦，按照其罪行嚴重程度，依照法律規定予以公正判刑，是貫徹法治的必然要求。還應當指出的是，黎智英案的審理公開透明、程序嚴謹，被告人訴訟權利依法受到保障，法院獨立進行審判不受任何干涉，展現香港法治的成熟堅韌和無可指摘的公信力。



對黎智英的判刑充分反映香港社會對反中亂港首惡分子的同仇敵愾，有力伸張公理正義。香港特區法院在黎智英案的定罪裁決判詞中就已指出，黎智英為了達到其目的，不惜犧牲國家和香港市民的利益。人們早已認清，黎智英從來不是所謂“爭取自由民主人權的鬥士”，而是損害國家根本利益和香港市民福祉的罪魁禍首、漢奸國賊。作為一系列反中亂港活動的主要策劃者、組織者、參與者，黎智英的惡行對香港、對國家造成了深重的危害。特別是其以幕後黑手推動“修例風波”演變成港版“顏色革命”，造成香港一度“港獨”猖獗、“黑暴”肆虐、“攬炒”橫行，社會秩序和法治秩序受到嚴重破壞，經濟發展和民生福祉受到嚴重傷害，國際形象和競爭優勢受到嚴重損害，道德文明和青年一代受到嚴重毒害，讓香港幾乎跌入萬劫不復的深淵。香港社會對此徹骨之痛永難忘記。如今黎智英終於受到嚴懲，再次印證一句警言：正義也許會遲到，但永遠不會缺席。



我們堅定支持香港特區履行維護國家安全憲制責任，全面準確實施維護國家安全法律。香港特區執法、檢控、司法機關無畏無懼、恪盡職守，堅定維護國家安全，堅定維護法治。一切危害國家安全的行為和活動都必受打擊，一切阻撓香港特區維護國家安全的伎倆都必定徒勞，一切破壞香港由治及興進程、妄想亂港遏華的圖謀都必遭挫敗！