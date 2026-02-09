李家超：黎智英被重判彰顯法治

中評社香港2月9日電／香港特區高等法院原訟法庭9日就黎智英及另外8名被告，以及蘋果日報相關3間公司被控共3項危害國家安全罪行的定罪作出判刑。黎智英在本案的總刑期為20年，其餘8名被告則被判監禁6年3個月至10年不等。蘋果日報3間相關公司各被判罰款3004500港元。



香港特區行政長官李家超表示，黎智英被重判入獄20年，彰顯法治，伸張正義，大快人心。黎智英長期利用蘋果日報荼毒市民、煽動仇恨、歪曲事實、蓄意製造社會對立、美化暴力，公然乞求外部勢力制裁中國、制裁香港特區，犧牲人民福祉，賣國禍港，損害國家和香港特區利益，罪證纍纍，罪有應得。該案鐵證如山，證實了黎智英的反中亂港主腦角色，其行為齷齪無恥。



李家超表示，香港國安法彰顯了定海神針的作用，告誡危害國家安全的歹毒之徒難逃法網，必被依法嚴懲。特區會繼續堅定不移維護國家主權、安全、發展利益。



李家超表示，法庭依法對黎智英及各被告作出重判，彰顯了法治和公義，然而香港社會已承受了沉重代價。截至去年底，有超過2400人因“黑暴”期間所犯的大小罪行承擔法律後果，可見黎智英團夥及蘋果日報惡貫滿盈。



香港特區政府發言人表示，黎智英的歹毒圖謀跨越香港國安法實施前後，目的是勾結外部勢力，損害中國和香港特區的利益、市民的利益，他無恥地充當外部勢力的爪牙，危害國家安全。



發言人表示，特區政府會依法充公黎智英罪行相關財產。特區會堅定不移維護國家安全，確保香港市民的合法權益，全力防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動。