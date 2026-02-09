2月9日外交部例行記者會全文

外交部記者會現場（中評社 海涵攝） 中評社北京2月9日電（記者 海涵）外交部發言人林劍2月9日主持例行記者會並回答中外記者提問。當天的記者會上，過半數問題與日本有關。日本國會眾議院選舉中，自民黨獲得壓倒性勝利，高市早苗預計將得以繼續執政，媒體高度關注未來中日關係走向。林劍就此指出，中方對日政策始終保持穩定性和連續性，不會因日本某一次選舉而變化。我們再次敦促日方撤回高市涉台錯誤言論，以實際行動展現維護中日關係政治基礎的基本誠意。



以下是發布會問答全文：



林劍：中共中央政治局委員、外交部長王毅將於2月10日在廣州出席2026年亞太經合組織（APEC）第一次高官會開幕式並致辭。



共同社記者：昨天日本國會眾議院選舉中，自民黨獲得壓倒性勝利，高市早苗預計將得以繼續執政。中方希望高市早苗領導的新政府奉行怎樣的外交政策？



林劍：選舉是日本的國內事務，但本次選舉反映一些深層次、結構性的問題以及思潮、動向、趨勢，值得日本各界有識之士和國際社會深思。殷鑒不遠，不可不察。我們敦促日本執政當局正視而不是漠視國際社會的關切，走和平發展道路而不是重蹈軍國主義覆轍，恪守中日四個政治文件而不是背信棄義。日本極右翼勢力若誤判形勢恣意妄為，必將遭到日本人民的抵制和國際社會迎頭痛擊。



中方對日政策始終保持穩定性和連續性，不會因日本某一次選舉而變化。我們再次敦促日方撤回高市涉台錯誤言論，以實際行動展現維護中日關係政治基礎的基本誠意。我們也要正告日本執政當局，中國人民維護國家核心利益的決心堅定不移，捍衛二戰勝利成果和戰後國際秩序的決心堅定不移，反擊和挫敗各種反華勢力挑釁妄動的決心堅定不移。