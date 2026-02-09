以安全內閣批准多項決定　加強控制約旦河西岸

中評社香港2月9日電／據以色列多家媒體8日報導，以國防部長卡茨和財政部長斯莫特里赫當天宣布，以安全內閣已批准一系列決定，大幅改變在約旦河西岸的政策，加強對約旦河西岸的控制並為進一步擴大猶太人定居點“鋪路”。



報導說，以安全內閣批准一系列措施，旨在簡化猶太定居者在約旦河西岸購買土地的流程，包括廢除約旦控制約旦河西岸期間頒布的“禁止向非穆斯林出售土地”、取消以民政管理部門頒發的特殊交易許可證等。



新華社援引報導，以安全內閣批准將約旦河西岸城市希伯倫的猶太人定居點建築許可權完全移交給以色列民政管理局，移交範圍包括易蔔拉欣清真寺。



據《以色列時報》報導，此前，希伯倫市內猶太人定居點任何建築變更須經巴勒斯坦和以色列共同批准，現在只要以色列當局批准即可。



此外，以安全內閣還以所謂監督“水資源違規、考古遺址破壞以及環境污染”為由，將“監督和執法活動”擴大到約旦河西岸A區和B區。根據巴以1993年簽署的《奧斯陸協議》，約旦河西岸地區劃分為A、B、C三個區，其中A區由巴方控制，B區由雙方共管，C區由以方控制。



猶太人定居點問題是巴以和談主要障礙之一。以色列在1967年第三次中東戰爭中占領東耶路撒冷和約旦河西岸部分地區，無視國際社會反對，非法建設和擴建猶太人定居點。以政府2024年年底發布的人口數據報告顯示，約旦河西岸約有51萬以色列人居住在違反國際法建設的猶太人定居點。