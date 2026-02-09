春運首周　海南離島免稅購物11.06億元

圖片來源：央視新聞 圖片來源：央視新聞 中評社香港2月9日電／據央視新聞報導，海口海關統計，春運首周（2月2日—2月8日）海口海關共監管離島免稅購物金額11.06億元，免稅購物人數19.19萬人次，購物件數89.5萬件，環比提升6.3%，26%，9.4%。



今年是海南自貿港全島封關後的首個春運，在“返鄉”變“出游”的消費新趨勢推動下，免稅消費的熱度持續升溫。春運首周，各家免稅店推出滿額贈禮、積分加倍等優惠活動，同時增加了年貨禮品、進口巧克力、高端酒水、新春限定化妝品等春節氛圍強的商品供應。據三亞鳳凰機場免稅店相關負責人介紹：封關後的首個春運，離島免稅新政效應叠加春運銷售旺季，客流和消費力都超出預期。



利用“即購即提”提貨方式購買“年貨”的島內居民明顯增多，正成為離島免稅消費的新勢力。自2025年11月1日起，海南島內居民憑本自然年內歷史離島信息，可不限次數購買“即購即提”提貨方式下的離島免稅商品。新政實施，讓免稅品進一步豐富了島內居民的“購物車”，更進一步向日常消費轉變。



為支持春運期間熱銷免稅品順暢供應，海口海關持續優化監管服務，支持免稅企業開展“年貨”促銷活動，加快免稅品物流周轉監管效率，保障免稅品進出庫即到即放、快速上架，通過“同車運輸、快速配送”等方式優化配送流程，提升旅客購物體驗，全力護航歡樂祥和的春節。