兩會專訪：姚祖輝談香港對接十五五規劃

滬港聯合控股有限公司董事長，港區全國人大代表、立法會議員姚祖輝在今年全國兩會前夕接受中評社記者專訪（中評社 郭至君攝） 中評社香港2月22日電（記者 郭至君）今年全國兩會前夕，滬港聯合控股有限公司董事長，港區全國人大代表、上海市工商聯兼職副主席、立法會議員姚祖輝在香港接受了中評社記者的專訪，就香港如何多方面對接“十五五”規劃帶來的機遇、粵港澳大灣區城市協作、香港人工智慧發展、將香港打造成為國際教育樞紐等話題談了自己的見解。專訪全文如下：



中評社記者：祝賀您新當選立法會議員，作為工商界代表，您的履職計劃是怎樣的？



姚祖輝：今年立法會90名議員中，全國人大代表約有15位。在此背景下，我既代表工程界，也來自中華總商會，但我更希望以一名多年在內地經商、具備國家長遠發展視野的香港工商界人士身份履職，思考並推動香港商界更好融入國家發展大局。“傾心盡力，貢獻工商”不僅是我的競選口號，也是我的工作目標和對工商界的鄭重承諾。我將全力推動香港工商界把握國家戰略機遇，圍繞以下重點開展工作。



首先，推動傳統的老牌子企業的升級。面對全球經濟格局的深刻變化，以及內地在製造、市場平台、物流體系等多個領域的科技領先優勢，香港企業如何實現轉型升級、加快創新步伐，是一個重大課題。



其次，吸引新興企業落戶香港。用好香港在國際交往、市場推廣、海運網路等方面的優勢，吸引更多外資和央企來港設立境外總部，吸引高科技企業在港落戶，服務香港所需；同時協助內地頭部企業和科技公司通過香港走向世界，將國家最新科技成果推廣至全球市場，打造香港成為企業“出海”的首選基地。內地的美團外賣已經在香港推出新品牌“keeta”，主要面向與內地市場不同的客戶群體，定位具國際化特色。其團隊不僅包括科技研發人員，也涵蓋市場推廣等專業人才，這正是“引進來”和“走出去”的具體實踐。



“十五五”規劃綱要將在下月發佈具體內容，特區政府也將首次制定自身的五年規劃。我將推動香港主動對接“十五五”規劃，支持企業出海，深化大灣區城市合作，加快北部都會區建設，致力為香港開拓新的經濟增長點並提出相關建議。



在金融方面，我希望引入更多資金支援香港公司及實體經濟發展，首先從深化香港與內地金融市場的互聯互通機制入手，進一步豐富人民幣產品和服務，提升港股對耐心資本的吸引力，推動香港國際金融中心地位的提升。此外，“北部都會區”是香港未來經濟發展的關鍵引擎。我將推動北部都會區的生地儘快轉化為成熟地，並與深圳科創區深度對接，爭取將北部都會區納入國家“十五五”重大合作平台，落實我在“政產學研”跨界合作方面的政策主張。

