中評鏡頭：揮毫送福迎新年　春聯傳情暖蛟潭

2月7日，“同心送福下鄉，翰墨情暖萬家”新春送福公益活動在浮梁縣蛟潭鎮順利舉辦（主辦方供圖） 中評社景德鎮2月19日電（實習記者 陳鑫琳）紅紙鋪展，墨香氤氳；毛筆起落間，喜慶與吉祥悄然映上鄉親們的門楣。日前，由浮梁縣蛟潭中學、浮梁縣美術家協會和寫生中國景德鎮分部聯合舉辦的“同心送福下鄉，翰墨情暖萬家”新春送福公益活動於贛北的蛟潭鎮順利開展。來自浮梁縣美術家協會、寫生中國景德鎮分部的十餘名藝術家齊聚一堂，把飽含祝福的春聯送到百姓手中，把新年的美好期許送進千家萬戶。



筆墨生花 福意延綿



當天上午九點，活動準時開始。一張張紅紙依次鋪展，映襯出現場最喜慶的節日底色；毛筆蘸墨，在紙上從容落筆，“福”字與春聯佳句次第呈現。橫竪撇捺之間，既顯筆力遒勁，也含情意綿長。路過的居民紛紛駐足觀看，在志願者的引導下領取紅紙，自覺排隊等候，神情中透著對新春的期盼。



寫字台前人頭攢動，圍觀的人群目不轉睛，贊嘆聲也此起彼伏。熱心的鄉親們和志願者一同扶穩紅紙，以免風吹紙動影響落筆。紅聯映著笑臉，墨香裹著祝福，年味就在這揮毫之間愈發濃鬱。



青春志願 情暖現場



為保障活動順利進行，浮梁縣蛟潭中學組織多名學生志願者參與服務。活動開始前，他們提前到達現場，完成會場布置、材料分發等準備工作。活動過程中，志願者們分工明確，負責發放對聯、維持秩序，並協助老師按壓紅紙、整理作品。各項工作有條不紊，現場秩序井然。



據瞭解，這些志願者在接到通知後主動報名參加，利用課餘時間參與公益服務。談及收穫，一名志願者表示，她在觀摩老師們現場書寫的過程中，感受到了書法藝術的獨特魅力，也在工作中體會到幫助他人的意義與快樂。一句句樸實的話語，道出了青年學子最真誠的責任與熱情。

