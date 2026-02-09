高市政府狂勝　日經指數收升2110點

中評社香港2月9日電／高市早苗領導的自民黨在眾院大選中獲得歷史性大勝，受此激勵，日股周一（9日）開盤即大漲，日經225指數一度飆升超過3000點首度衝破5萬7大關，終場上漲2，110.26點或3.89%，報56，363.94點，再寫歷史新高收盤價，並且創下史上第5大單日漲點。



钜亨網消息，東證指數TOPIX終場大漲84.57點或2.29%，報3，783.57 點。



高市早苗領軍的自民黨，在眾議院全部465席位中，如預料般大獲全勝，奪下316席次，同時，維新會也拿到35席，日本自維聯合政府共囊括352席次，遠超過過半的233席，相較之下反對黨一共僅有109席。市場預期高市政府的政權基礎更加穩固，高市早苗所主張的政策將更易推進，買盤隨之增強。



日本半導體概念股飆漲，英偉達供應商愛德萬測試飆升11.52%、DISCO 大漲9.77%；軟引也大漲超過6%。



此外，市場預期能源、人工智慧（AI）和防衛等，被定位為“戰略17個領域”的投資將加速，相關類股也強勢上漲，川崎重工股價噴漲15.73%、IHI大漲8.67%、名村造船所上漲2.85%。



三菱UFJ摩根士丹利證券的高級投資策略研究員大西耕平表示，市場對成長領域的期待很高，“踏空風險”正被高度重視，預計海外投資者的買入力度今後還會增強。