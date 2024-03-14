李大壯答中評：香港對台交流獨特價值在節點

台聯界別全國政協委員李大壯（資料照） 中評社北京3月5日電（記者 陳思遠）全國兩會在京舉行，台聯界別全國政協委員李大壯接受中評社記者採訪，並就兩岸交流等議題分享其觀察。他指出，香港對台交流的獨特價值不在“量”，而在“節點”——在制度、人員與國際連結之間，發揮不可替代的橋樑作用。



作為台聯界別的政協委員，李大壯長期關注兩岸民間交流。談及港台兩地在經濟文化交流方面的成果，他表示，長期以來，港台交流以“民對民”為核心，穩步推進，經貿、旅遊、金融等多個領域均累積了扎實成果。這種不張揚卻持續的互動，為區域合作奠定了難以替代的基礎。



李大壯指出，從經貿數據即可見一斑。根據2025年5月統計，台灣對香港出口同比增長54.8%，自香港進口亦上升33.5%。多年來，港台始終互為第二或第三大貿易夥伴，顯示雙方經貿聯繫不僅密切，而且具備高度穩定性。人員往來同樣活躍。台灣長期位列港人最受歡迎的旅遊目的地之一，同時也吸引大量經由香港中轉的大灣區旅客，凸顯香港在區域流動中的樞紐功能。這種“轉運—交流—再連接”的角色，正是香港長期積累的制度與區位優勢所在。在金融領域，香港既是台灣重要的境外投資來源地，也是台灣基金經理高度青睞的資本市場之一。兩地在資金、制度與市場功能上的互補，使金融合作具備持續深化的現實條件。文化、藝術與學術交流亦持續拓展。從香港大學法律學院邀請台灣前大法官湯德宗教授展開學術對話，到作家平路在香港分享新作，再到即將登場的2026年香港藝術節合作項目，港台之間的文化互動，已形成多層次、常態化的交流網絡。



談及未來如何進一步發揮香港獨特區位與資源優勢，為兩岸融合發展夯實民間基礎，李大壯表示，若放在整體兩岸交流的大背景下，香港的角色難以與大陸直接對台交流的規模相比。2025年兩岸人員往來超過544萬人次，本身已說明交流的基本盤依然穩固。但正因如此，香港的獨特價值不在“量”，而在“節點”——在制度、人員與國際連結之間，發揮不可替代的橋梁作用。



2025年是台灣光復80周年，全國人大常委會已設立台灣光復紀念日在當前形勢下有重要意義。李大壯表示，近年來，台灣相關政黨與社會團體持續保持互動，在重要歷史節點上展現共同立場。無論是紀念抗戰勝利與台灣光復，還是參與海峽論壇與各類機制性交流，都顯示在複雜環境下，仍有力量致力於維繫兩岸互信、推動合作。

