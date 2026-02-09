愛潑斯坦案持續發酵　大西洋兩岸陷“風暴眼”

中評社北京2月9日電／挪威外交部8日說，已啟動對挪威駐約旦及伊拉克大使莫娜·尤爾的調查。這名資深外交官因與已故美國富商愛潑斯坦有關聯而辭職。同日，英國首相辦公廳主任摩根·麥克斯威尼8日因英國前駐美國大使彼得·曼德爾森涉愛潑斯坦案引咎辭職。



新華社報導，自美國司法部陸續公布愛潑斯坦案相關文件以來，該案持續發酵，影響不斷外溢，在大西洋兩岸接連投下重磅“炸彈”。



辭職、道歉、調查，多國陷入“風暴眼”



挪威外交大臣埃斯彭·巴爾特·艾德8日在聲明中說：“尤爾與被定罪的性犯罪者愛潑斯坦接觸表明她的判斷嚴重失誤。這一事件讓她難以重建履職所必需的信任。”尤爾現年66歲，曾擔任過挪威駐以色列、英國大使以及常駐聯合國代表，也曾在內閣任職。據挪威媒體報導，愛潑斯坦在遺囑中給尤爾與丈夫泰耶·勒厄德－拉森所生的兩個孩子留下1000萬美元。



法新社還報導說，挪威政界和王室處於愛潑斯坦案文件的“風暴眼”中。除尤爾和勒厄德－拉森這對外交官夫婦外，世界經濟論壇總裁、前外交大臣博爾格·布倫德及前首相亞格蘭等人也牽涉其中。挪威經濟和環境犯罪調查起訴局5日宣布對亞格蘭涉嫌腐敗展開正式調查。



8日，英國首相辦公廳主任麥克斯威尼引咎辭職。他在辭職公開信中說，他曾向英國首相斯塔默建議任命曼德爾森為駐美大使，而這一任命是錯誤的，曼德爾森“損害”了工黨和英國。他對這一任命建議“負有全部責任”。



此前，斯塔默5日就曼德爾森牽涉愛潑斯坦案引發的風波發表講話，稱他先前輕信曼德爾森的“謊言”並任命其為駐美大使，就此向愛潑斯坦案受害者道歉。



法國也被波及。7日，86歲的法國前文化部長雅克·朗向法國外交部長巴羅提出辭去智庫“阿拉伯世界研究所”所長一職。按多家法國媒體說法，雅克·朗是愛潑斯坦案目前涉及的法國“最受矚目”的重量級人物。

