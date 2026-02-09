日本去年實際工資減少1.3%連續4年下滑

中評社香港2月9日電／共同社報導，日本厚生勞動省9日公佈的2025年平均的每月勞動統計調查（初值、員工5人以上單位）顯示，考慮到物價變動因素的人均實際工資較上年減少1.3%，連續4年下滑。減幅比上年的0.3%擴大。相當於名義工資的現金工資總額增加2.3%，連續5年上漲。同時公佈的2025年12月實際工資（同）同比減少0.1%，連續12個月下滑。工資增長未趕上物價漲勢的局面持續。



面向改善家庭經濟狀況，春季勞資談判（春鬥）能否實現高於物價漲幅的漲薪成為焦點。首相高市早苗在眾院選舉中提出了“積極財政”和食品飲料消費稅限期兩年為零。若引發財政憂慮，可能會導致日元繼續貶值、進口商品等物價上漲。



2025年平均的現金工資總額增加2.3%至35.5919萬日元（約合人民幣1.6萬元），而用於統計調查的消費者物價指數上升3.7%，因此實際工資呈現減少。這是2000年以來年平均的實際工資第20次負增長。



現金工資總額中，包含基本工資的額定工資增加2.0%至26.7551萬日元。加班費等額外工資增加1.3%至1.9885萬日元，以獎金為主的“特別支付工資”增加3.8%至6.8483萬日元。



現金工資總額從就業形態來看，全職普通員工增加2.9%至46.5895萬日元，小時工增加2.3%至11.4455萬日元。