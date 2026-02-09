特朗普祝賀高市：期待實現以實力促和平的政策

中評社香港2月9日電／美國總統特朗普2月8日就自民黨在眾議院選舉中大勝，向日本首相高市早苗表示祝賀。特朗普在社交媒體上發文稱：“衷心祝願你成功實現‘以實力促和平’這一保守政策”。



日經新聞報導，特朗普指出：“謹向你們的壓倒性勝利致以由衷祝福。（高市）決定實施選舉這一果斷而明智的決斷，帶來了巨大的成果”。



在眾議院選舉前，特朗普曾就由高市領導的自民黨與日本維新會組成的聯合政權表態稱，“作為美國總統，將給予完全且全面的支援”。美國總統在日本國政選舉臨近之際明確表明支援特定政黨，實屬罕見。



特朗普還表示：“能夠給予支援我深感榮幸。今後也將一如既往、堅定有力地支援滿懷熱情參與投票的優秀日本國民”。



“以實力促和平”是第二屆特朗普政府在外交與安全保障政策中提出的口號，其理念在於通過大幅增強軍事實力來遏制對立勢力，從而構建和平。特朗普的發文也可能暗示其對日本加強防衛力量的期待。



高市與特朗普將於3月19日在白宮舉行會談，就進一步強化日美在經濟與安全保障領域的合作進行討論。



特朗普政府方面接連發聲歡迎自民黨獲勝。美國財政部長貝森特8日在X（原推特）發文祝賀高市，稱這是“以戰後最大得票差實現的歷史性勝利”。



他還表示：“日本越強，美國在亞洲也會越強。高市首相與特朗普之間出色的關係，證明了兩國之間持久的紐帶”。



美國國務院發言人8日在自民黨大勝後表示，“期待繼續與日本政府合作，推動符合美日共同利益的美國在印太地區及全球的安全保障與經濟優先事項”。



該發言人是在接受《日本經濟新聞》採訪時作出上述表述，並強調日美同盟是“印太地區和平、安全與繁榮的基石，比以往任何時候都更加牢固”。