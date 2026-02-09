泰國選後看點：三大議題面臨複雜考驗

中評社北京2月9日電／泰國選舉委員會9日公佈的初步計票結果顯示，自豪泰黨在國會下議院選舉中獲得193席，成為下議院第一大黨，反映出選民在此次選舉中的核心訴求——政局穩定。下一步，自豪泰黨有兩條路徑可順利組閣，但在經濟、外交、安全三大議題上面臨複雜考驗。



一大選民訴求



新華社報導，泰國選舉委員會9日公佈的94%計票結果顯示，自豪泰黨獲下議院500個議席中的193席。人民黨和為泰黨分別以118席和74席排名第二、第三位。這一結果與選前民調預期差距較大，此前大部分民調結果顯示人民黨領先。



泰國輿論普遍認為，作為上屆執政聯盟成員以及領導看守政府的主要政黨，自豪泰黨的勝出，反映了選民在當前經濟增速放緩、民生壓力上升、安全議題突出的背景下，以穩定政局為一大優先考慮。



從選舉結果上看，自豪泰黨在地方選區優勢明顯。在400個選區議席中，自豪泰黨共獲得174個席位，幾乎是人民黨的兩倍。雖然曼谷33個席位全部屬於人民黨，但自豪泰黨在大城府、攀牙府、甲米府等20個府贏得全部席位。



分析認為，作為保守派的自豪泰黨在競選中並未提出制度性改革或宏大政治願景，而是集中強調民生改善、經濟復甦、國家安全和政治穩定，這一策略在地方選區效果明顯。



泰國朱拉隆功大學政治學院學者提迪南·蓬素提拉表示，泰柬邊境局勢提升了選民對安全議題的關注度。



與之相較，選前民調領先的人民黨遭遇重挫。有分析指出，人民黨在核心支持者——18至35歲年輕群體中的支持率有所下降。



泰國國家發展管理研究生院民調中心主任素威差·布阿里認為，人民黨在此次選舉中未能有效擴大基本盤，且在競選期間深陷各類政治爭議的輿論攻防，削弱了其政策主張的傳播力。

