韓駐華大使：今年訪韓中國人有望恢復疫前水準

中評社香港2月9日電／南韓駐華大使盧載憲9日表示，今年訪韓中國人數量將超過600萬人次，恢復到新冠疫情之前水準。



韓聯社報道，盧載憲當天上午在南韓駐華使館舉行的記者會上作如上表述，並稱韓方上月向中國公民審發的簽證數量大增。據使館統計數據，南韓駐華外交機構1月面向中國公民核發的赴韓簽證為12.6904萬件，同比驟增64%。



據南韓法務部統計數據，訪韓中國人數量2016年達到頂峰，為806萬人次，之後受“薩德”反導系統入韓引發的風波、新冠疫情暴發等因素影響而銳減。若今年訪韓中國人超過600萬人次，這將是全面恢復到疫前的2019年（約602萬人次）水準。



盧載憲表示，韓中兩國在去年11月簽署《共同打擊電信網路詐騙犯罪的合作諒解備忘錄》之後加緊落實後續措施。南韓警察廳國家偵查本部長樸星柱率領的警方代表團當天訪華，將請求中方提供跨境犯罪嫌疑人、網路賭博相關資訊。



就涉海問題，使館方面表示，兩國正在就有關問題繼續進行溝通協調。使館負責人稱，韓方其間多次呼籲中方儘量將“養殖設施”移出韓中暫定措施水域（PMZ），雙方正就此進行溝通。該負責人還說，（暫定措施水域）或成為韓中之間難以解決的問題，因此雙方將朝著積極方向進行協商，共同努力把該水域打造成共榮之海。



中國外交部1月27日發佈有關企業正在推進管理平臺移動作業的消息，韓方對此表示了歡迎。南韓外交部本月3日表示，中方黃海設施之一的“管理平臺”已被移出韓中暫定措施水域。