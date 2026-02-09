中評社北京2月9日電／新華社報導，記者9日從中國交通運輸部獲悉，交通運輸新業態協同監管部際聯席會議辦公室近日組織對高德打車進行約談。



約談指出高德打車對合作網約車平台管理不到位、壓低運價、應急處置不當等突出問題，並要求高德打車立即落實約談要求，深刻反思，採取針對性措施，確保全面整改到位，切實維護司機群體合法權益。



強化合作網約車平台監督管理，約談要求進一步健全企業經營決策機制，強化聚合服務管理。督促合作平台企業保持經營策略相對穩定，加強價格、收入異常波動等監測預警。認真落實降抽成（收費）公開承諾，保障司機合理收入。



約談要求規範平台經營行為，加強對接入網約車平台、車輛和司機的審核管理，持續提升合規化水平。加強訂單溯源監測管理，防止訂單層層轉賣、層層抽成。



在保障司機合法權益方面，約談要求暢通訴求表達渠道，快速響應處置司機反映的各類訴求和問題。依法落實首問負責和先行賠付責任。



根據約談，要求強化運營安全監管，加強交通安全管理，教育引導從業人員安全守法駕車。提高司機安全駕駛和應急處置能力，全力做好春運安全生產和服務保障工作。



約談要求加強司機關心關愛，聯合開展“送溫暖”活動，不斷完善服務保障措施。加強春運春節期間司機群體關心關愛，持續改善工作條件和從業環境。



高德打車表示，將嚴格落實約談要求，全面整改，進一步增強風險意識，切實履行企業責任，依法合規經營，及時化解矛盾問題，維護公平競爭市場秩序，保障司機群體合法權益。