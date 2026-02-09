中國駐英使館敦促英方停止干涉香港法治

中評社北京2月9日電／據中國駐英國大使館：中國駐英國使館發言人就英方涉港錯誤言論答記者問。



記者：2月9日，英方發表聲明就香港高等法院對黎智英量刑裁決說三道四，為反中亂港分子喊冤叫屈，詆毀抹黑香港國安法。使館對此有何評論？



發言人：我們堅決反對英方錯誤言論，敦促英方尊重中國司法主權，停止干涉香港法治，停止干涉中國內政。



香港特區法院對黎智英的審判完全是依法行事。該案庭審公開透明、程序嚴謹，被告人訴訟權利依法受到保障，法院獨立進行審判不受任何干涉，充分展現了香港法治的成熟堅韌和無可指摘的公信力。



黎智英受到法律制裁完全是罪有應得。該案150多天的庭審揭露，黎智英不僅自己公開招徠外部勢力干預，而且支持資助有關組織進行國際游說尋求制裁中國和香港特區，還操縱輿論工具煽動市民非法抗爭和暴力。其行為和活動嚴重違反香港國安法和香港相關法律，嚴重挑戰“一國兩制”原則底線，嚴重衝擊特區憲制秩序，嚴重破壞香港繁榮穩定。事實表明，黎智英絕非像英方所說是在“行使言論自由”，而是損害中國國家根本利益和香港市民福祉的罪魁禍首、漢奸國賊。



必須指出，香港早已回歸中國，英國對香港的殖民統治早已結束。《中英聯合聲明》早已完成其歷史使命，中國政府管治香港的憲制法律依據是中國憲法和香港基本法，而不是《中英聯合聲明》。英方應停止以《中英聯合聲明》為借口繼續對香港事務指手畫腳。



我們奉勸英方認清大勢，摒棄雙重標準，停止包庇罪犯，停止任何干涉香港法治和中國內政的言行。