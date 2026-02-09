馬斯克又改口：先造月球城市　再登陸火星

中評社北京2月9日電／美國企業家埃隆·馬斯克8日說，其名下太空探索技術公司（SpaceX）已將重點轉向在月球建設一座“自我生長的城市”，這可能在不到10年內實現。



新華社報導，馬斯克在社交媒體X平台上寫道，SpaceX仍打算在未來5到7年內啟動其長期以來在火星上建城的計劃，但當務之急是確保“文明的未來”，而登陸月球可更快實現這一目標。



他寫道，每26個月才有一次向火星旅行的發射窗口（行程6個月），而每10天就可向月球發射一次（行程2天），“這意味著我們迭代完成月球城市建設的速度要比火星城市快得多”。



馬斯克上述言論呼應美國《華爾街日報》6日一篇報導。報導稱，SpaceX已告知投資者，將優先登陸月球，並推遲前往火星的嘗試，目標是2027年3月實現無人登月。



2025年馬斯克曾說，其目標是在2026年底前向火星發射無人航天器。2020年他曾表示，有信心在2026年底前載人登陸火星，“如果我們幸運，也許4年”。



不到一周前，馬斯克宣布SpaceX收購他旗下的人工智能（AI）公司xAI。在這筆交易中，對SpaceX的估值為1萬億美元，對xAI的估值為2500億美元。



據路透社援引上述併購支持者的話報導，收購xAI將助力SpaceX推進其在太空建立數據中心的計劃。隨著AI發展對算力的需求激增，馬斯克認為太空設施比地球設施更具能源效率。



至於馬斯克如何獲取建設太空數據中心的巨額資金，按美國彭博新聞社先前報導，SpaceX考慮今年6月首次公開募股（IPO），募資規模高達500億美元。另據《華爾街日報》報導，SpaceX有望創造美國股市有史以來規模最大的IPO。



據《華爾街日報》4日報導，SpaceX正尋求在今年上市後，推動其股票加速納入主要市場指數。報導援引多名金融從業者的話說，除SpaceX外，美國開放人工智能研究中心（OpenAI）和Anthropic公司今年都可能上市。