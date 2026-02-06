陳鴻斌：日本的極右化走勢值得密切關注

2月8日，日本舉行眾議院選舉。圖為工作人員在東京一處計票站內工作。新華社 中評社北京2月10日電（作者 陳鴻斌）2月8日，日本舉行了眾議院選舉。由於日本眾議院多數黨領袖都能在首相指名選舉中穩操勝券，所以眾議院選舉在日本就是大選。本次大選，原先的執政黨自民黨取得了該黨組建以來前所未有的狂勝，連續越過了單獨過半數、穩定多數和絕對穩定多數以及2／3多數這幾大台階，一舉拿下了465個席位中的316個。而選舉前其席位僅為198個，一舉猛增近60%！與自民黨聯合執政的維新會也獲得了36個席位，增加了2席，兩者相加達352席，占全部席位的75.7%，超過了3／4！



選舉總是幾家歡樂幾家愁。自民黨在選舉中如秋風掃落葉一般攬票，而原先的最大在野黨聯合體“中道改革聯合”則從此前的167個席位高台跳水，僅獲得49個席位，還不到原先的30%！而該黨派所失去的席位正好與自民黨所增加的席位相當，也就是它失去的選票都流向了自民黨，是名副其實的潰不成軍。因此在當天晚上確認慘敗之際，該黨的兩名領導人立憲民主黨代表野田佳彥和公明黨代表齋藤鐵夫分別向支持者表示沉痛道歉並引咎辭職。



從席位增加的絕對數來說自民黨當然是頭號贏家，但就增加比例而言，卻是在野黨“未來黨”。誕生不久的該黨此前在眾議院沒有席位（僅擁有2個參議院席位），這次選舉居然拿下了12個之多。而在去年的參議院選舉中就已一鳴驚人的“參政黨”，這次同樣表現神勇，從此前的2個席位驟增至15個！這個極右翼政黨如此紅得發紫，充分證明了日本政壇的右傾化傾向，聯繫到高市早苗毫不掩飾的極右翼姿態，這一動向引發了日本國內外的強烈警惕。



由此來預測今後的日本政局走勢，人們當然首先關注修憲動向，因為日本法律規定新的想法草案必須在國會兩院分別獲得2／3多數通過。此前安倍晉三雖然兩次執政長達8年多，曾竭盡全力推動修憲，並將此視為日本走出“戰後體制”的最重要一步，但因為始終未能在國會取得這一必不可少的優勢地位，所以最終也未能將修憲向前推動一小步。他曾信誓旦旦地表示要在2020年實現修憲目的，但最後卻壯志未酬，黯然離去，此後遭槍擊身亡。如今其高足高市早苗卻獲得了這一絕對有利條件，她對實現這一目標躍躍欲試。雖然自民黨在參議院的席位不到半數，參議院不可解散，也就是不能提前選舉，要到2028年7月才選舉。高市早苗對此有將如何出招，令人極為關注。

