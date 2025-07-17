楊流昌：想念星雲大師　願大師乘願再來

2023年2月5日下午，星雲大師於佛光山傳燈樓開山寮圓寂，享耆壽97歲；2023年2月13日，佛光山為大師舉行“圓寂讚頌典禮”。大師一生，淡泊名利，心懷天下，情系兩岸。(圖片來源：佛光山) 中評社香港2月11日電／題：想念星雲大師



作者 楊流昌



案頭靜臥著四幅墨寶，筆力溫潤，墨香淡遠：“有情有義”“有你真好”“我有歡喜”“不忘初心”，每一筆都藏著溫潤的慈悲，每一字都映著星雲大師的面容。與大師相交數十載，始於公家履職，歸於忘年相知，沒有驚心動魄的過往，唯有跨越山海的牽掛、履職路上的指引、與細碎日常的溫暖，如春雨潤物，浸在歲月里，刻在心底間。那些相伴的時光，不僅讓我在兩岸交流的征程中愈發堅定，更讓我深刻體悟到大師“人間佛教”的深厚底蘊－－佛法不在雲端，而在人間煙火，在同胞相守，在善意踐行。



初識大師，是在1993年，彼時我擔任國務院台辦新聞處處長。大師心系故土，渴望回到大陸探親，卻面臨諸多阻礙。我們深知大師戀母與鄉愁，更明白此事對兩岸同胞情感聯結的意義，於是排除萬難，反復向中央領導彙報請示，最終促成了這次意義非凡的探親之行。



我有幸參與接待，初見大師時，他身著素色袈裟，眉眼溫和，鬢髮間雖染霜色，卻難掩眼底對故土的眷戀與對同胞的熱忱。沒有高僧的疏離，沒有隔閡的生分，他握著我的手，聲音是溫潤的揚州口音，輕聲說道：“多謝你們，圓了我葉落歸根的心願，兩岸同胞本是一家，隔山隔水不隔心啊。”彼時我雖專注於兩岸事務，卻未深悟佛法真諦，而大師這句簡單的話語，已然道出“人間佛教”的核心－－以慈悲之心護同胞之情，以家國之念促兩岸相融。



那一次相處，大師沒有宣講深奧的佛理，只在閒談間訴說著對故土的思念、對兩岸和平的期盼，末了，贈我第一幅墨寶“有情有義”，字跡舒展，力透紙背。他說，做人做事，莫過於“有情”與“有義”，對眾生有情，對家國講義，身為公職人員，堅守初心、為民盡責，是義；心系兩岸、促成相融，是情。這份教誨，如一束光，不僅照亮了我此後的履職之路，更讓我讀懂了“人間佛教”並非遠離塵世，而是與家國命運、同胞福祉緊密相連。送別時，大師親自送至門口，揮手間滿是期許，那份赤誠與寬厚，深深印在我心底。



第二次與大師相見，是1995年。彼時我赴台灣參加中國時報主辦的“變遷中的兩岸經貿關係研討會”，這是國台辦第一位官員公開訪問台灣，記得當時台港報紙大幅標題報導“國台辦處長漫步台北街頭”，意義深遠。



研討會後，時任中國時報副總編俞雨霖先生特意陪同我，前往高雄縣佛光山拜訪大師。踏入佛光山的那一刻，我便被眼前的景象深深觸動－－沒有想像中的肅穆疏離，反倒處處是人間煙火的溫情，許多台灣有身份、有地位的人士，放下身段，在這裡做義工，掃地、端茶，與僧眾一同坐禪、修行。



大師見我詫異，笑著說道：“佛法面前人人平等。人間修行，事事可為。掃地是修行，端茶是修行，心懷善意、善待他人，皆是修行。”



在他的感召下，我也加入了佛光山的大掃除，握著掃帚清掃庭院的那一刻，浮躁的心驟然沉靜，忽然懂得，這便是大師宣導的“人間佛教”－－不尚空談，注重踐行，讓佛法融入日常點滴，讓善意紮根每個人的心底。大師再次為我開示，叮囑我：兩岸交流，貴在真誠，重在點滴，唯有以心相交、以情相待，才能打破隔閡、凝聚人心。



第三次相見，是2002年，彼時我擔任香港中聯辦台灣事務部副部長，在香港接待了大師。那時，大師正牽頭㳟請佛指舍利到台灣供奉，為了促成此事，他四處奔走、多方協調，只為讓台灣同胞能夠瞻仰佛指舍利，感受佛法的慈悲與力量，增進兩岸同胞的文化認同與情感聯結。



見面時，大師雖奔波勞碌，卻依舊精神矍鑠，談及此事，他眼中滿是堅定：“佛指舍利是兩岸同胞共同的文化瑰寶，讓它到台灣供奉，不是為了彰顯佛法的威嚴，而是為了讓兩岸同胞在共同的文化信仰中，讀懂彼此的心意，凝聚團圓的期盼。”



他再次給我教誨，說“人間佛教”的真諦，在於“利他”，在於“相融”，無論是促成佛指舍利赴台，還是推動兩岸交流，皆是踐行這份“利他”之心，皆是為了兩岸同胞的幸福安寧。看著大師為兩岸同胞福祉奔走的身影，我愈發敬佩他－－他以一位高僧的智慧與擔當，將“人間佛教”的慈悲與大義，化作推動兩岸相融的力量，默默奉獻、無怨無悔。

