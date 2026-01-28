快評：李四川出戰　國民黨穩新北振士氣

台北市副市長李四川。（中評社 資料照） 中評社快評／國民黨新北市長人選確定由台北市副市長李四川出線。李四川11日宣布，已向台北市長蔣萬安表達在2月底請辭副市長一職，3月開始會回到熟悉的新北市。國民黨副主席李乾龍昨天強調，農曆年後黨中央將啟動提名程序，由提名小組召開會議討論，完成後報請中常會通過，預計2月底前完成徵召作業，3月全面展開選戰布局。



李四川1958年2月生，屏東縣琉球鄉中福村人，公務員出身，現任台北市副市長，曾任“行政院秘書長”、中國國民黨秘書長、台北縣副縣長、新北市副市長、高雄市副市長。李四川獲得國民黨提名後，將與有意參選的民眾黨主席黃國昌協調，找出藍白共同合作的方式。李四川的對手，是民進黨提名人選蘇巧慧。



新北市長侯友宜昨天表態，一起全力支持李四川。台北市長蔣萬安昨天晚間說，不管李四川在哪，自己都會全力支持。原有意爭取黨提名的新北市副市長劉和然也表示支持李四川，“讓國民黨贏下新北。”



一直以來，李四川被視為國民黨參選本屆新北市長的最強棒。歷次、各型民調，李四川支持度都大贏黨內潛在對手，也大贏黃國昌、蘇巧慧。國民黨前“立委”蔡正元認為，李四川務實、工作資歷與政績，不是宣傳能取代，“這一比就出來了，沒什麼懸念”。新北市議員呂家愷表示，對李四川出戰感到“期待已久、振奮不已”。



國民黨縣市長選舉黨內提名工作推展緩慢，有幾個縣市還卡在協調環節，地方勢力和中央權威拉扯不斷。新北市確定由李四川出線，不只能穩定新北選情，對提振國民黨士氣也有很大作用。接下來，黨內初選提名焦點是台中市、新竹縣、宜蘭縣、彰化縣等縣市。