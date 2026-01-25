快評：高市大勝　中方繼續追究其錯誤言論

高市通過這次選舉鞏固自己的政治地位。 中評社快評／日本首相高市早苗領導的自民黨8日在眾議院選舉中獲得壓倒性勝利，高市早苗勢將成為強勢首相，中日之間目前的對立和僵持也可能固化。有關涉台問題，無論高市的政治地位獲得怎樣的鞏固，中方都不會在原則問題上讓步。



外交部發言人林劍2月9日在例行記者會上回答有關提問時清楚闡明這一點。林劍強調，中方對日政策始終保持穩定性和連續性，不會因日本某一次選舉而變化。我們再次敦促日方撤回高市早苗涉台錯誤言論，以實際行動展現維護中日關係政治基礎的基本誠意。



去年11月7日，剛上台不久的高市在日本眾議院答詢時宣稱，若“台灣有事”（發生緊急狀況）伴隨對方使用武力的情況，有可能構成日本安全保障法中能夠行使集體自衛權的“存亡危機事態”。高市上述錯誤言論遭到中方強力反擊，高市隨後軟化立場，但迄未收回錯誤言論。



高市今次大勝之後有可能推進其各項政治議程，包括增加軍費，參拜靖國神社，甚至嘗試修改日本“和平憲法”等，東北亞地區的整體局勢可能加劇緊張。對此中方保持高度警愓。



林劍昨天正告日本執政當局，中國人民維護國家核心利益的決心堅定不移，捍衛二戰勝利成果和戰後國際秩序的決心堅定不移，反擊和挫敗各種反華勢力挑釁妄動的決心堅定不移。



日本的國力與日俱衰，高市沒有力量提升對中國的直接挑釁和對抗。高市9日談及對華外交時稱，推進日中戰略互惠關係的基本方針不變，將“冷靜且妥善地應對”對華關係。且看高市下一步如何走。