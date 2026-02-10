環時：極致中國化爆火　西方Z世代在追求什麼

中評社香港2月10日電／近日，名為“極致中國化”（Chinamaxxing）的詞條在海外社交媒體上爆火。這個由“China”（中國）與“maxxing”（達到極致，源於遊戲術語）組合而成的網絡新詞，成為國外網民，特別是年輕網民追尋的新潮流。環球時報今日社評說，從去年年初“中國式生活”（very Chinese），到年底“成為中國人”（Becoming Chinese），再到最新的“極致中國化”，在海外尤其是西方Z世代中燒起的這把“中國火”越來越旺了。即便像《紐約郵報》這樣的保守派媒體也發出感慨：“美國過時了，中國，出乎意料地成了熱門。”



為什麼是中國？西方不少傳統媒體人對此感到困惑。在嘗試解釋這一現象的聲音中，最多的是歸咎於“美國的失敗”。《紐約郵報》上述文章認為，這是Z世代迫切想要擺脫美國身份認同。文章還頗有些惱怒地聲稱，這股“荒唐的”潮流“看似無害”，但許多追隨者實際上已經在審美、道德和政治上“變節”了。知名美國雜誌《連線》則認為是“美國夢的衰敗”導致了“中國世紀”的到來。澳大利亞廣播公司的一篇文章則認為，在中美博弈的大背景下，越來越多的人選擇“中國最終勝出”。



這些討論捕捉到了新的變化，但仍未擺脫意識形態和地緣政治的窠臼。為什麼他們認為韓國的K-pop、日本的《海賊王》在西方受歡迎就是順理成章，而帶有中國元素的文化符號流行開來就不能接受呢？實際上，過去曾有一些中國文化元素被包裝成日韓文化而被西方所熟知。如今，擁有深厚歷史積澱的中國文化走紅全球，從一定程度上講，還是因為西方對中國的瞭解不夠充分。



社評說，“喝熱水”等文化梗走紅，有著中國社會發展的至少四層“硬核”支撐：一是安全，美國知名民調公司蓋洛普最新發布的《2025年全球安全報告》顯示，中國居民的安全感位列全世界第三位，遠超所有西方大國；二是基礎設施便利，四通八達的高鐵網絡令人印象深刻；三是生活便捷，科技創新大量應用於老百姓的生活日常；四是國家治理綜合能力，許多“老外”為各地政務系統的便利化程度感到驚訝。



過去很長時間，西方民眾認識中國，往往通過政治議題、經濟數據或意識形態爭論。隨著人員往來、數字平台和內容傳播方式的變化，中國被以一種更日常，也更真實的方式重新理解，尤其是成長於全球化時代的年輕一代，對外來事物展現出更加獨立的認知。一旦中國社會生活的真實狀態觸達西方普通民眾，在以年輕群體為主要受眾的社交平台上形成聲勢幾乎是必然的。



社評指出，無論是“成為中國人”還是“極致中國化”，都不是排他性的，更多展現了文明的交融。許多海外博主在模仿中國生活方式的同時，也會將自身的文化元素融入其中，這種融合往往帶有幽默或跨文化實驗的“玩梗”色彩。美國華裔喜劇演員Jimmy O. Yang用美式街頭風格搭配中國唐裝、討論將太極與美國健身房有氧運動結合等，引發大量關注。還有美國博主為中式粥配上美式咖啡杯、英國博主將枸杞加入英式傳統下午茶等，不同文化元素在碰撞中產生奇妙的火花，使其更具傳播力。



“中國火”越來越旺，證明海外Z世代正用自己的方式，觸摸一個真實、鮮活、有溫度的中國，顯示他們在多元文化中，自由選擇自己喜歡的生活片段與文化符號。