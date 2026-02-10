星島：黎智英罰當其罪　國安大案落幕標新起點

中評社香港2月10日電／星島日報今日社論說，壹傳媒創辦人黎智英因串謀勾結外國勢力、串謀發布煽動刊物罪成，昨被判囚20年；其餘8人則因認罪、協助控方和其他求情因素，刑期沒那麼長。黎智英案聆訊多時，審理歷時漫長，所揭示出來的種種細節和證據，都能證明此人與香港和國家的根本利益完全背道而馳，所以他是罪有應得的。如此罪孽深重的人，自然不值得大家同情。



社論指出，黎智英所創辦的《蘋果日報》非常“出位”，長期充斥黃色血腥暴力等低俗內容；旗下記者的採訪手法亦屢遭詬病，包括偷拍、跟蹤滋擾，甚至支付報酬誘導拍攝“獨家”照片（如陳健康事件），製造一些所謂“大新聞”出來，嚴重扭曲報業倫理與生態。誠然，若媒體秉持公正客觀原則，出於改良社會的目的而作出報導，那是應有之義；《蘋果》卻反其道而行，其旁門左道不僅毒化媒體環境，更令整個行業聲譽下滑，對此黎智英責無旁貸。



社論續道，社會層面也受到波及，以致潛移默化地影響了許多人的觀念。一個明顯例子是香港人對內地的看法。過去一段時間，部分市民對內地有所懷疑、甚至厭惡，原因之一是《蘋果日報》輿論工具恣意“洗腦”。去到2019年，黎智英變本加厲，利用《蘋果》和網絡平台，大量發布煽動文章，歪曲事實、製造社會對立、美化暴力，甚至叫囂“為美國而戰”，乞求外部勢力對中國和香港實施制裁，配合外部勢力策動“顏色革命”。



社論認為，20年刑期是恰當的，他也成為香港國安法實施後刑期最高的被告。大量事實證明，黎智英確實做過太多踐踏“一國兩制”的事，直接損害香港穩定繁榮，且亦誤導了太多年輕人，許多家庭亦因此而破碎。考慮到他犯案時所扮演的主腦角色，以及他將香港推到極危險境地的事實，20年刑期顯然是罰當其罪。



隨著“首惡”判刑，這宗大案理應就此作結，今後大家應將注意力轉移到更具建設性的事務上。