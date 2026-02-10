新華社文章：日本眾議院選舉影響幾何

2月8日，在东京，选民进入投票所。 中評社香港2月10日電／日本第51屆眾議院選舉結果9日凌晨揭曉。執政黨自民黨議席數較選前大幅增加，超過眾議院議席總數的三分之二。



多名日本專家解讀，自民黨總裁、日本首相高市早苗趕在其政策危害徹底暴露前，以一場“閃電式”選舉強化了執政基礎，但日本經濟民生困境仍難解，高市加速推動日本政治右傾化將引發更強烈的擔憂和反彈，高市政府一系列內外政策對日本社會的真正考驗才剛剛開始。



“閃電式”的選舉



選舉結果顯示，自民黨在眾議院的議席數超過三分之二。而在野黨方面，由立憲民主黨和公明黨在選前新組建的“中道改革聯合”議席大幅縮水。左翼政黨議席也顯著減少。極右翼政黨參政黨議席數則由選前的2席增至15席。



整體看，右翼政黨和勢力在選舉中顯著擴張，其議席增長主要來自對中間及左翼政黨的擠壓。



日本法政大學教授白鳥浩等多名專家認為，在這場選舉中，“政治娛樂化”趨勢愈加明顯，高市及自民黨營造選戰敘事的同時迴避爭議話題，在網絡輿論場傳播中形成流量優勢。



專家指出，日本經濟長期停滯，社會民生問題凸顯，右翼政客借機不斷煽動所謂外部威脅，挑動民眾情緒並傳播激進言論，爭取關注熱度與網絡流量。



另外，從1月23日眾議院解散到2月8日大選投票僅間隔16天。面對這場“閃電戰”，自民黨的主要對手立憲民主黨倉促應對，其聯合公明黨成立的新黨沒有得到選民充分認可。



白鳥浩說，選舉周期極端縮短導致選民難以充分辨別不同政策立場間的差異，很多選民只是依據曝光度作出選擇。



引發政壇連鎖反應



分析人士認為，高市就任首相後，經過一番政治算計，迅速解散眾議院並提前舉行大選，此次選舉結果或將引發日本政壇連鎖反應。



這次選舉讓高市得以鞏固自己的執政基礎。在執政聯盟層面，自民黨在眾議院的議席數超過三分之二，其盟友日本維新會因此基本喪失了此前的“關鍵少數”地位。



在自民黨黨內，高市此前被認為是在黨內“大佬”麻生太郎和原“安倍派”勢力支持下才得以上台，如今自民黨在高市的“政治豪賭”中得勢，高市的黨內地位將得到加強。另外，高市還能借助這次選舉培養自己的黨內勢力，此次當選的不少新人議員都被視為潛在的“高市門生”。