全國台聯召開兩會前聽取台胞意見座談會

座談會現場 與會台胞代表 中評社北京2月10日電／2月3日下午，全國台聯在北京台灣會館召開2026年全國兩會前聽取台胞代表人士意見建議座談會。



全國人大常委會委員、全國台聯會長鄭建閩；全國政協委員，全國台聯黨組成員、副會長楊毅周；全國政協委員，全國台聯黨組成員、副會長鄭平；全國政協委員、全國台聯副會長蔡睿；全國政協委員、全國台聯研究室主任陳小艶出席座談會，與近20位台胞代表人士暢敘鄉情、共謀發展。座談會由蔡睿主持。



與會人員圍繞“共迎發展新機遇”主旨，分別就“十五五時期，台胞台企如何投身教育、科技、人才等國家戰略領域”“如何建設兩岸共同市場，優化營商環境”“台灣青年成長機遇與兩岸關係發展方向”等議題，展開真誠且深入的交流。



在場台商因來大陸創業的時間不同，感受各異。早期赴陸的台商感慨：“大陸營商環境日趨規範穩定，科技產業飛速迭代，你們趕上了難得的發展機遇。”而較晚進入的台商則坦言：“大陸市場競爭激烈、高度內卷，台商整體存在感有所弱化，沒有核心競爭力難以立足。”



交流中，大家既認可大陸經濟的發展成就與強勁韌性，也直面發展困境並積極建言獻策：建議搭建機制化兩岸企業家合作對接平台，推動台企與國企央企深度協同；出台專項政策支持台商台企參與大陸新能源建設，以產業協作積澱經驗，為兩岸統一後台灣能源建設築牢基礎。針對民進黨當局阻礙兩岸交流、台灣青年在大陸扎根等問題，台胞也提出破局之策，呼籲打通人才流動制度性堵點，完善台青安居、就業、社保等配套保障，直言“兩岸交流不但不能斷，還要繼續加深”。挑戰與機遇並存，與會台商代表均堅定共識：“大陸是世界經濟發展的穩定器，扎根大陸發展，方向絕不會錯。”



除台商外，在大陸金融、教育、醫療、文化傳媒等領域就業的台胞，也結合自身經歷反映在大陸生活遭遇的痛點。與會人大代表、政協委員認真記錄台胞切身訴求，現場予以回應並提供政策指引。台胞們紛紛感慨：“在大陸就業創業、求學生活，有娘家人貼心引導、暖心照顧，真的很安心！”



聽完大家發言後，鄭建閩表示，中共二十屆四中全會對未來五年祖國大陸發展作出頂層設計和戰略擘畫，中央經濟工作會議為確保“十五五”開好局起好步提供科學指引。“十五五”規劃開啟中國式現代化新征程，必將為推動兩岸融合發展注入新動力，為廣大台胞台企深耕祖國大陸發展開創新前景。全國台聯將協助有關部門持續完善惠及台胞台企的政策措施，歡迎大家積極參與“十五五”規劃實施，把握兩岸融合發展新機遇，展現守護中華民族共同家園的新擔當。