星展：加強投資香港　增聘人手捉緊商機

龐華毅（右）表示，預期財富管理業務仍面臨結構性機遇。旁為陳立珊。(大公報) 中評社香港2月10日電／雖然2025年的經營環境充滿挑戰，星展香港的業績表現仍然穩健，其總收入和純利同創新高，當中以財富管理業務的表現最為突出。星展北亞區主管及星展香港行政總裁龐華毅表示，預期本港財富管理業務受惠於結構性轉變的趨勢將會持續，星展香港將會持續加強投資，包括增聘客戶關係經理（RM）。



大公報報導，星展香港昨日公布2025年業績，為香港銀行業績期揭開序幕。另一家銀行東亞（00023）將於本周五公布業績，滙豐控股（00005）及渣打集團（02888）將於農曆新年後公布。



在2025年，星展香港的純利按年升近3%至95.8億元，總收入按年增加6.3%至210.3億元，當中淨利息收入的3%升幅相對溫和，惟佔總收入的比例達59.3%。非利息收入按年升11.6%，佔比40.7%，主要受惠於財富管理收入錄得33%顯著增長。



私銀業務新資金淨增50%



以業務類別劃分，星展香港旗下的零售銀行業務（CBG）表現強勁，收入錄得雙位數增長，除稅後純利增長逾50%。財富管理也顯著增長，主要是受惠於大幅拓展中國內地豐盛理財客戶群體、資產管理規模穩健提升，以及提供全方位的財富方案組合，帶動財富新銷售收入按年顯著上升約50%。



此外，私人銀行業務（PB）的資產管理規模按年增長近30%，淨新資金增長逾50%。



龐華毅解釋，星展香港大約兩、三年前部署大力拓展財富管理業務，其中一個原因是當時房地產市場較為疲弱，驅使資金流入金融產品。香港和新加坡同為亞洲區內主要的金融中心，自然從中受惠，預期趨勢將會持續。他說，星展香港除了設立財富管理中心，去年也增聘逾100名客戶關係經理（RM），未來因應業務繼續拓展，也會持續增聘人手。



資產質素方面，星展香港去年的減值撥備急升逾1倍至17.8億元，主要涉及一筆內地民企的房地產貸款。龐華毅說，增加撥備是出於審慎管理風險的考慮。



內房貸款佔7% 風險可控



星展香港董事總經理兼財務總監陳立珊補充，銀行的資產質素相對平穩，現時內房貸款的佔比不大（約7%），風險可控。截至2025年底，星展香港的不良貸款率2.16%，按年升0.59個百分點。



儘管美聯儲去年累計減息3次，星展香港的淨息差反而溫和擴闊2個基點至1.82%。



展望2026年，龐華毅引述星展香港的機構觀點（house view），預期美聯儲將分別於今年6月和9月各減息一次，令淨息差有機會縮窄10至12個基點，惟也要視乎銀行存貸款的資金配置等因素而定。



星展香港去年的存款增長約10%，貸款則溫和增長1%。對於存款增幅達雙位數，龐華毅說，香港金融市場表現活躍是原因之一，而去年有不少資金從美元流入亞洲區包括香港，是另一原因。