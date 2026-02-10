香港跨境財管規模　有望三年內冠全球

中評社香港2月10日電／受惠國際資本持續湧入、家族辦公室數量穩步增加，香港正加速追趕瑞士，有望成為全球最大財富管理中心。金融界人士認為，香港擁有超高資產淨值的家辦客戶，為金融業帶來龐大機遇，除了資產管理之外，亦帶動財富承傳與法務等多種專業服務需求。



大公報報導，波士頓諮詢公司（BCG）去年中發布的《2025年全球財富報告》顯示，2024年香港管理的跨境財富管理規模增長2310億美元，年增幅9.6%，兩項數據均超越瑞士。報告預計，香港2029年跨境財富管理市場規模達3.6萬億美元，將超越瑞士成為全球第一大跨境財管中心。



致同會計師事務所2025年12月發布的報告預期，2026年香港跨境財富管理規模可錄得5%至10%增幅，受惠於資本流入及家族辦公室熱潮，香港正加速邁向全球最大跨境財富管理中心的地位，未來有望超越瑞士。



管理資產總值超35萬億元



根據證監會報告，香港的資產及財富管理業務在2024年實現強勁增長。截至2024年底，香港管理資產總值按年增長13%至35.14萬億元；淨資金流入亦於年內急增81%至7050億元，當中資產管理及基金顧問業務的淨資金流入更飆升571%至3210億元。私人銀行及私人財富管理業務的管理資產按年增加15%至10.4萬億元。



於2024年，在香港管理的資產當中，59%配置於中國內地及香港以外的市場，凸顯了香港資產管理人的全球投資管理能力。此外，本港的投資者資金來源多元化，來自非中國內地及香港投資者近年一直佔管理資產總值的54%以上。