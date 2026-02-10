香港樓價反彈　上車盤單日5宗短炒獲利

中評社香港2月10日電／樓價反彈，市場單日錄至少5宗短炒，包括曾活躍於北角的資深炒家姚加環，僅以250萬低撈的富利來大廈上車盤，新近以338萬元轉售，僅4個月炒貴35%。短炒活動轉趨熾熱，今年至少沽出2夥單位止賺的投資者呂宇健（Ken Sir）食髓知味，剛以350萬吸納深井浪翠園2房單位，明言作為短炒用途。



大公報報導，樓齡44年的富利來大廈位於京華道9至27號，鄰近維港頌，距離炮台山港鐵站僅數分鐘步程，主攻200餘方呎的細單位。根據代理透露，姚加環今次沽出的物業是富利來大廈B座低層1室，實用面積225方呎，望商廈及酒店，雖然景觀較局促，但單位已裝修翻新，基本上可以“拎包”入住，只略減10萬元即獲買家以338萬元承接，實用呎價15022元，姚加環於去年10月僅以250萬入上址，持貨僅僅4個月，賬面速賺88萬，單位炒貴35.2%。



投資者低市價13%購浪翠園



姚加環去年9月起連掃北角及銅鑼灣共6夥住宅，涉資共2139萬元，單位作價介乎250萬至490萬元，其中2夥本月先後賣出，除前述單位外，另一夥為北角益漢洋樓高層A室，實用面積295方呎，造價388萬元，持貨3個多月賬面賺50萬元，換言之，他本月兩度沽貨賬面已賺138萬元，按兩個單位購入價計，賺幅達23.5%。



短炒獲利頻繁，炒家入市信心大增，在2024年樓市全面“撤辣”後開始掃貨的投資者呂宇健，食髓知味又再增持。晉誠地產高級營業經理鄧錦雄表示，呂宇健剛以350萬購入浪翠園3座高層C室2房單位，實用面積484方呎，實用呎價7231元，低估價約13%，計劃作短炒用途。呂宇健今年兩度沽貨，包括上月底以1708萬元沽出九龍站擎天半島6座中高層A室銀主盤，持貨1年賬面賺323萬或23.3%；同月以420萬元沽出荃灣中心19座中層H室2房戶，不足1年賬面賺105萬元或33%。



有投資者不惜向炒家接貨，中原地產分行經理紀浩然表示，粉嶺名都6座低層G室2房單位，實用面積369方呎，獲投資者以368萬元承接，實用呎價9973元，計劃購入收租，原業主於2025年8月以313萬元買入，持貨僅約半年，賬面獲利55萬元，單位炒貴17.6%。



嘉熙開放式1年賺15%



美聯物業營業經理蔡潔雯表示，一名收租客剛以390萬元購入大埔白石角嘉熙9座中層C室開放式戶，單位實用面積257方呎，實用呎價15175元，原業主於去年2月以338萬元購入投資，持貨僅約1年，賬面獲利52萬或15.4%。



入夥盤成炒家天堂，中原地產資深區域營業董事徐可志表示，西沙新盤SIERRA SEA首兩期陸續入夥，二手買賣暢旺，屋苑2月暫錄25宗二手成交，其中第1A期5座中層B室2房單位，實用面積422方呎，上車客以660萬元零議價購入，實用呎價15640元；一手原業主持貨約9個月，賬面獲利154.4萬元或30.5%。



中原地產區域營業經理王勤學表示，元朗朗天峰2座高層C室1房單位，實用面積288方呎，獲上車客以370萬元承接，實用呎價12847元；原業主於2025年2月以325.54萬元一手買入，持貨滿1年，賬面賺44.46萬元，升值13.7%。