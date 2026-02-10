旅監局：料春節黃金周2200個內地團來港

中評社香港2月10日電／一連9日的內地春節黃金周將於本月15日開始，香港旅遊業監管局（旅監局）昨日表示，預計將有2200個內地入境旅行團訪港，平均每日約244團，涉及旅客約8.6萬人次。



香港商報報導，旅監局指出，一直以來，內地黃金周入境旅客大部分以“個人遊”模式訪港，旅行團旅客較多選擇錯峰在黃金周前後安排訪港行程。根據業界向旅監局提供的最新資料，預計2026年一連9日內地春節黃金周期間，訪港的內地入境旅行團有約2200個。



旅監局提醒持牌旅行代理商及導遊必須嚴格遵守《旅遊業條例》及《持牌人指令》規定，規劃景點行程時，採取適當分流措施，避免同一時間有過多旅行團到訪同一個地方。旅監局亦提醒內地旅客，在參加訪港旅行團前，確認相關內地旅行代理商在中國內地是否具備合法經營資格，以及其在香港的行程是否由香港持牌旅行代理商負責接待，確保權益得到充分保障。



內地春節黃金周期間，旅監局會加派人手巡查較多入境旅行團活動地點，包括主要入境口岸、註冊商店、熱門旅遊景點，以及入境旅行團到訪的餐飲處所等，確保旅行團的旅遊活動有序進行，加強保障入境旅行團旅客的權益。



此外，旅監局將設服務熱線，時間由早上9時至晚上6時，為有需要的團隊旅客及導遊提供協助。