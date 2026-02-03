鐘厚濤：國共智庫論壇為兩岸交流破局解困

國際關係學院國家安全學院教授鐘厚濤接受中評社記者採訪（資料圖） 中評社北京2月11日電（記者 陳思遠）國共兩黨智庫論壇2月3日在北京舉辦。國際關係學院國家安全學院教授鐘厚濤日前接受中評社記者採訪時表示，在民進黨當局持續阻撓兩岸交流的背景下，此次國共兩黨智庫論壇是對兩岸受衝擊領域的“精準修補”和“靶向治療”，也有助於為國共兩黨後續更高層級的政治互動提前鋪路。他指出，未來唯有持續推進共識落地，擴大交流合作範圍，才能讓兩岸關係真正實現“冬去春來，家國團圓”的美好願景。



中評社：2月3日，國共兩黨智庫論壇在北京舉辦，備受兩岸關注與期待。您如何看待國共兩黨時隔近10年重啟機制化交流？



鐘厚濤：當前台海形勢複雜嚴峻、兩岸官方溝通長期停擺、外部勢力持續干涉，在此背景下，重啟已經停擺近10年的國共兩黨智庫論壇，意義重大，成效顯著，具有破局解困、穩定局勢、契合民心和夯實基礎的多重價值。



一是，“起手式”的戰略定位。此次國共兩黨智庫論壇的成功舉辦，標誌著國共兩黨自2016年後首次恢復常態化對話機制，體現了“智庫先行，務實為重”的策略考量，在相對低政治敏感層面重建互信，為後續更高層級政治互動鋪路和積累共識，為兩岸搭建起了穩定的雖非完全官方但極具權威性的溝通平台，有助於彌補官方協商停擺的制度性空缺。



二是，台海局勢的“穩定器”和“減壓閥”。此次國共兩黨智庫論壇重啟，是承前啟後、繼往開來的重要事件，既有效延續了2008－2016年兩岸和平發展的成功經驗和良好勢頭，又重新開創了“智庫引領、務實合作優先、機制化保障”的新模式。其價值不僅在於恢復兩黨智庫交流本身，更在於為兩岸關係發展注入了可持續的動力源泉，為兩岸關係和平發展奠定了堅實基礎。



三是，對兩岸受衝擊領域的“精準修補”。在民進黨當局持續阻撓兩岸交流的背景下，此次國共兩黨智庫論壇精準聚焦受干擾最嚴重的領域，如旅遊航線復航、產業協同和技術共享等，對此進行“精準修補”和“靶向治療”。這不僅是回應島內要和平、要發展、要交流的主流民意，還通過深化醫療康養、環保防災等合作，直接惠及兩岸民眾福祉。2025年兩岸貿易額達3143.3億美元、人員往來超544萬人次。這些數據以鐵的事實證明，即使在民進黨當局阻撓限制下，兩岸交流需求依然十分強勁。國共兩黨智庫論壇為此又注入了新的動力，將全面粉碎民進黨當局“脫中入美”、對兩岸“脫鈎斷鏈”的圖謀。



四是，更高層級交流的“先聲”。國共兩黨智庫論壇閉幕次日上午，全國政協主席王滬寧會見台方與會代表，顯示中央對於本次論壇的高度重視，也預示著本次論壇有助於為國共兩黨後續更高層級的政治互動提前鋪路。未來國共兩黨有可能以此為契機，乘勢而上，推動雙方的交流與互動更上層樓。國民黨主席鄭麗文已經公開表示計劃於2026年上半年訪問大陸‌，旨在推動兩岸和平對話並爭取簽署具有約束力的和平框架協議。‌‌這既是國共兩黨智庫論壇的延續和升級，更將為兩岸關係和平發展注入更加強勁的動力。