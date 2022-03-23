周文星：中美競爭性共存　台灣是關鍵變量

南京大學國際關係學院副教授周文星接受中評社記者採訪（資料圖） 中評社北京2月12日電（記者 陳思遠）中美元首2月4日晚通電話，南京大學國際關係學院副教授周文星就此接受中評社記者採訪時表示，此次中美元首通話反映出雙方對中美競爭性質與優先級的認知差異，也意味著台灣問題仍將是影響中美關係走向的關鍵變量。他認為，特朗普為4月訪華而在對台軍售政策上作出實質性調整的可能性並不大，但不排除他在訪華前後對軍售議題作出策略性調整，以營造相對穩定的訪問氛圍。



周文星分析，美方部分議員對台灣在野黨阻擋軍購預算表示“失望”，表面上是對具體預算案受阻的反應，實質上反映出美國對台灣防務投入不足的長期焦慮。美國是從戰略競爭角度要求台灣增加軍費，而台灣內部尤其是藍白陣營反對黨則更多從財政負擔、武器實用性以及政策優先級出發，這種分歧本質上是美國戰略需求與台灣內部政治現實之間的結構性矛盾。



周文星，南京大學國際關係學院副教授、特聘研究員、博士生導師，南京大學華智全球治理研究院院長助理、研究員。主要研究台灣問題、中美關係、亞太國際關係。



以下是問答全文：



中評社：2月4日晚，中美元首通話，中國元首強調台灣問題是中美關係中最重要的問題，要求美方“務必慎重處理對台軍售問題”；特朗普在通話中指出，他重視中方在台灣問題上的關切，願同中方保持溝通，“在我任內保持美中關係良好穩定”。您如何解讀中美元首此次互動？傳遞出哪些核心信息？



周文星：從更宏觀的中美戰略競爭結構來看，此次中美元首通話並不意味著關係出現根本性轉圜，而是在既有競爭格局下進行的一次“關係校准”。當前中美關係的基本特徵是未來很長一段時間都將存在的競爭性共存（competitive coexistence），安全與地緣政治議題負面影響雙邊關係發展，而經貿等合作議題則有望一定程度彌合雙方分歧。在這一背景下，雙方元首通話的主要意義並非改變競爭本身，而是旨在從最高領導人層面建立風險管控機制，防止競爭失控，並為未來可能的兩國高層互訪與會晤營造積極氛圍。



從中美雙方發布的新聞通稿來看，本次元首通話有共識也有分歧。共識方面，雙方都釋放出希望保持關係總體穩定、加強溝通、避免衝突升級的信號。這表明兩國在戰略競爭框架下，仍然需要一定程度的合作與對話機制，以管控分歧、穩定預期。同時，此次通話也具有明顯的議程鋪墊作用，為未來可能的高層互訪與會晤創造氛圍，包括為特朗普訪華以及習近平可能訪美等安排做準備，顯示雙方仍重視元首外交在穩定雙邊關係中的關鍵作用。

