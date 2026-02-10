王毅出席今年APEC第一次高官會開幕式

外交部長王毅在廣州出席2026年亞太經合組織（APEC）第一次高官會開幕式並致辭。（新華社圖片） 中評社香港2月10日電／2月10日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在廣州出席2026年亞太經合組織（APEC）第一次高官會開幕式並發表致辭。



新華社報導，王毅說，今年是中國第三次，也是時隔12年再次擔任APEC東道主。2001年，APEC成功舉行上海會議，象徵著新世紀亞太合作的再出發。2014年，步入新時代的中國主辦APEC北京會議，各方承諾構建面向未來的亞太夥伴關係，為地區長遠發展和共同繁榮勾畫了願景。當前，面對“亞太發展向何處去”這一時代之問，習近平主席指出，我們要堅守APEC促進經濟增長、增進人民福祉的初衷，堅持在開放發展中分享機遇、實現共贏，推進普惠包容的經濟全球化，構建亞太共同體。為了實現這一目標：



一是建設繁榮穩定的亞太。堅持“亞太經合組織方式”，維護好亞太合作的正確方向。堅持共商共建共享，聚焦務實合作，深化利益融合，實現共同繁榮。



二是建設開放融通的亞太。加強宏觀經濟政策協調，堅持開放的區域主義，推進貿易和投資自由化便利化，構建更加緊密的產供鏈。維護以世貿組織為核心的多邊貿易體制，發揮區域貿易安排的引領帶動作用，為亞太自貿區建設積累勢能。



三是建設普惠包容的亞太。加大對發展中經濟體的支持，推動人工智能等新興技術成果惠及更多民眾。堅持以人為本，做大和分好發展“蛋糕”。推動經濟增長綠色轉型，實現亞太可持續發展。



四是建設和衷共濟的亞太。要秉持APEC宗旨原則，團結協作，砥礪前行，努力開創亞太發展的新時代。



王毅說，中方將“建設亞太共同體，促進共同繁榮”確定為今年辦會主題，將圍繞“開放、創新、合作”三大優先領域推進全年議程。我們要重溫亞太合作初心，著眼APEC未來發展，推動今年領導人會議發表一份方向明確、內容豐富的成果文件。積極拓展亞太自貿區建設路徑，推動制定互聯互通升級版藍圖，為區域經濟一體化凝聚更多共識。以創新推動數字化、智能化、綠色化轉型，打造新增長點，推動亞太可持續發展。兼顧APEC成員多樣性，圍繞與發展相關的治理問題，深化多領域務實合作。



王毅表示，APEC“中國年”恰逢中國“十五五”開局之年。中方將進一步全面深化改革，持續擴大高水平對外開放，以中國式現代化新成就為亞太和世界發展提供新機遇。作為東道主，中方將在APEC既有共識和成果基礎上再接再厲，為推進亞太合作做出新的貢獻。



2月1日至10日，亞太經合組織第一次高官會及相關會議在廣州市舉行。此次高官會是中國擔任2026年APEC東道主舉辦的首場正式活動，來自各成員經濟體共1400餘名代表與會。各方圍繞APEC“中國年”主題和三大優先領域深入討論，全面啟動各領域合作，為11月舉行的領導人非正式會議積累成果。各方高度評價王毅外長致辭，認為致辭充分體現中方對亞太區域合作的堅定承諾和引領作用，表示將積極支持中方辦會，共同推動APEC“中國年”取得豐碩成果，為亞太地區發展與繁榮做出更大貢獻。