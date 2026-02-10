韓統一部：望開城工業園區早日恢復正常運轉

中評社香港2月10日電／韓國統一部10日在開城工業園區停運十週年之際發表立場稱，希望工業園區早日恢復正常運轉。



韓聯社報導，統一部表示，作為緩和韓朝緊張局勢的韓半島和平“安全緩衝區”，開城工業園區帶動了韓朝邊境地區的經濟發展，曾是推動韓朝共同發展的實踐平台和“韓朝統一試驗場”。韓方于2016年2月單方面叫停運營之舉是毀損韓朝互信和共同發展基礎的自殘行為。朝鮮國務委員會委員長金正恩2019年1月表明無條件重啟開城工業園區之意，韓方卻未及時採取相應措施，錯過重啟園區的關鍵時機，令人遺憾。



統一部還表示，政府希望開城工業園區早日恢復正常運轉，並期待韓朝先恢復聯絡渠道，就重啟園區運轉和建立互信等問題進行對話。政府將與國會保持緊密合作，儘早復原2024年解散的“開城工業園區支援財團”，按部就班地為重啟工業園區做制度準備。同時，政府將與相關部門協商，謀求入駐韓企經營扶持方案。



開城工業園區項目始於2000年韓國現代峨山公司和朝鮮亞太和平委員會之間所達成的涉朝鮮工業園區開發協議，並於2003年6月破土動工。統一部長官鄭東泳曾在2004年至2005年作為盧武鉉政府統一部長官，帶頭推進該項目。



開城工業園區曾入駐120多家韓企和5.5萬多名朝鮮工人，但2016年朝鮮進行第四次核子試驗並接連發射遠端導彈，朴槿惠政府于同年2月10日決定關閉園區。之後，朝鮮于2020年6月炸毀開城工業園區內的韓朝聯絡辦公室。