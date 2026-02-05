王海良：中方加重提醒　為美劃粗重紅線

上海東亞研究所所長王海良接受中評社記者採訪（中評社資料照） 中評社北京2月11日電（記者 海涵）上海東亞研究所所長王海良日前就中美元首通話涉台內容接受中評社記者採訪。他指出，保持中美關係良好穩定，是特朗普主要外交目標之一，想達成這一目標便要處理好台灣問題。中方要求美方務必慎重處理對台軍售，是加重提醒。若特朗普四月訪華，那必然繞不開台灣問題，中方會為美方劃一條很粗重的紅線。



台灣問題是中美關係間重要問題 中方需要不斷強調



時隔兩個多月，中美領導人2月4日再度通話，相較於雙方去年在韓國釜山會晤時並未提及台灣議題，這次通話中三次提到台灣。習近平主席這次明確向特朗普總統提出，台灣問題是中美關係中最重要的問題。



王海良就此分析，韓國釜山會晤雖是一次難得的峰會，但卻屬於兩國元首出席非政治主題的多邊國際會議的一次雙邊工作會談，不談政治問題特別是敏感問題是大背景決定的，也是雙方事先商定的。不過，雙方的此次通話性質是全局性、戰略性和政治性的，主要是就當前重大國際問題和雙邊關係問題交換意見，同時也是為特朗普四月訪華正式會談定調，雙方一定要相互表達各自的重大關切。



“對中方而言，台灣問題是中美關係中的重要問題，即使美方也一直清楚這一點，中方還是要強調和提醒，”王海良認為，目的一是要美方做好談的準備，二是要求美方立即收斂涉台不當做法，為四月北京峰會掃清障礙。



中方要求美方務必慎重處理對台軍售 是加重提醒



在此次通話中，習近平主席特別呼籲美方，務必慎重處理對台軍售問題。習主席明確談及軍售，且使用了“務必”這一有分量的詞匯。王海良分析，習主席的這一呼籲表明，當前美方在對台軍售上表現過分，一是在要求台灣當局通過1.25萬億元新台幣一攬子軍購預算案；二是急急忙忙把110億美元的軍售增加到200億美元。這顯然是十分無理、錯誤和荒謬的，既危害台海和平穩定，也嚴重違反中美“八一七公報”精神，侵犯中國主權，還會給台灣造成巨大財政負擔。中方當然反對美方的錯誤做法，要求對方慎重處理。至於採用接近“必須”之義的“務必”一詞，這是加重的提醒，也近乎嚴正要求，個中意味就讓對方去揣測和理解吧。

