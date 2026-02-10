高市政權“無煞車”　日媒：民意分化恐加劇

中評社香港2月10日電／日本自民黨在眾議院確保了三分之二席位，高市早苗的執政基礎變得更加穩固。高市對推進“負責任的積極財政”和國家安全保障政策等“國內輿論兩極分化”的政策表現出積極意願。日經新聞報導指出，高市是會重視政策落地的速度，還是更看重跨黨派形成共識？各黨和金融市場正在密切關注。



報導稱，高市在2月9日的記者會上就眾議院選舉大勝表示：“國民以強有力的方式支援我們，無論如何都要把政策轉型貫徹到底”。作為國內輿論兩極分化的議題，她列舉了“負責任的積極財政”、國家安保政策以及強化情報職能等。



自民黨在額定數量為465席的眾議院中獲得316個席位，佔比超過三分之二。順利推進國會運營的環境已經具備，高市的主導權增強。歷史性的大勝使高市在自民黨內的根基更加穩固，在政策和人事安排上更容易展現“高市風格”。



在眾議院擁有三分之二席位的自民黨，與在野黨進行談判的實力增強。原因是，即使參議院否決法案，也可以在眾議院再次表決並通過。執政黨在參議院距離過半數席位還差4席。從環境上來說，即使沒有在野黨的配合，執政黨也可通過預算案和法案。



選舉公示前自民黨的勢力為198席。加上與自民黨組成執政聯盟的日本維新會的席位，仍達不到過半數（233席）。要使預算和法案通過，必須在每項政策上採納在野黨的意見以爭取合作。這方面的協調需要一定時間。



通過在眾議院選舉中大勝來鞏固政權基礎的歷代日本首相，都推行了伴隨陣痛的政策。



在1986年眾議院選舉中獲勝的中曾根康弘提出了引入銷售稅的倡議。安倍晉三則圍繞社會保障與稅制一體改革，將消費稅率分兩個階段從5%提高到了10%。



還曾出現過推進經濟增長戰略的情況。小泉純一郎在2005年的“郵政選舉”中獲勝，為郵政民營化法案的通過開闢了道路。安倍在面對農業團體反對的情況下，推進了達成跨太平洋夥伴關係協定（TPP）基本協議的談判。



高市憑藉眾議院選舉的壓倒性勝利，實現了加快政策推進速度的“快速決斷”。另一方面，如果輕視與在野黨的意見整合，也可能面臨高市以“獨斷”方式推進政策的風險。



在野黨立刻表達了擔憂。2月9日，國民民主黨幹事長榛葉賀津也指出，“高市政權有可能變成一輛沒有煞車的汽車”。高市早苗已明確表示將推動“會分裂國民輿論”的政策，警惕情緒進一步蔓延。



推進“負責任的積極財政”仍需顧及金融市場的目光。如果無法明確財政重建路徑就擴大財政支出，可能導致利率進一步上升和日元貶值。



日本政府正在準備一項允許連續5年發行赤字國債的法案。在野黨紛紛認為，這會削弱財政監督力度，主張期限應短于5年。



上調防衛費同樣需要資金來源。執政黨內部要求將防衛費提升到國內生產總值（GDP）2%以上的意見日益增多。GDP每增加1%，大約需要6萬億日元的財源。美國特朗普政府要求同盟國承擔5%。



執政黨將重啟安保相關三文件的修訂討論。高市未明確堅持的“非核三原則”的處理將成為討論主題。預計將作為牽制中國和朝鮮的對策之一進行討論。



高市在記者會上就設立國家情報局等強化情報功能等問題強調：“要構建防患於未然、戰略性維護國家利益的體制”。自民黨要制定《反間諜法》。有觀點認為此舉會威脅思想和信仰自由。



執政黨已在眾議院獲得三分之二席位，滿足發起修憲的條件。儘管執政黨未能在參議院也拿到同等席位數，但在野黨警惕，相關討論可能在未達成廣泛共識的情況下強行推進。



高市表現出顧及在野黨、避免強行決策的姿態。她在記者會上表示：“將向對政策實現持積極態度的在野黨尋求合作”。她強調“要虛心傾聽各方聲音，既謙遜又大膽地開展政權運營”。



當被問及是否擴大與國民民主黨的聯合執政時，高市回應：“如果對方有意共同推進，我們願積極探討”。她提到“負責任的積極財政”，稱雙方在經濟政策上存在諸多共識。國民民主黨在眾議院解散前，曾與執政黨就協助通過2026年度預算案達成一致。



很多人認為，自民黨大獲全勝也將改變聯合政權內部的力量格局。由於自民黨僅憑自身即可通過預算案與法案，維新會在執政黨內的影響力大概率會下降。



主張“切身式改革”的維新會曾在2025年秋季的臨時國會上逼迫自民黨合作削減眾議院議員定額。自民黨內出現了很強的反對意見，維新會一度以退出聯合執政相威脅，試圖迫使對方讓步。儘管眾議院選舉公約中已列入議員定額削減，但今後這類戰術將難以施展。