“天關”衛星捕捉到黑洞“進食”現場

“天關”衛星捕獲EP250702a事件藝術想象圖。（圖片來源：國家天文台） 記者2月9日從中國科學院國家天文台獲悉，“我國”“天關”衛星在巡天中，捕捉到一個異常明亮且急劇變化的X射線源，隨後全球多台望遠鏡將“鏡頭”對准此處，展開了一場跨波段的聯合觀測。



這個被編號為EP250702a（亦因其伽馬射線耀發被稱為GRB 250702B）的事件，其亮度變化、輻射節奏與光譜特徵均與以往任何已知的爆發顯著不同。在最新一期《科學通報》的封面文章中，科研團隊提出一個突破性解釋：這很可能是一個中等質量黑洞撕裂並吞噬一顆白矮星的過程。這也是人類首次捕捉到如此極端的黑洞“進食”現場。



2025年7月2日，搭載於衛星上的寬視場X射線望遠鏡WXT（昵稱“萬星瞳”）在例行巡天觀測中，發現一例突然出現的，存在劇烈光變的暫現源。



“這種現象，非常類似於罕見的帶噴流的黑洞瓦解恒星事件。”國家天文台副研究員張文達解釋說。



基於這些觀測事實，“天關”科學團隊提出了一個物理上自洽的圖景：一個中等質量黑洞，撕裂並吞噬了一顆白矮星。



白矮星是恒星死亡後留下的、密度極高的致密殘骸，其平均密度可達太陽的百萬倍。理論研究表明，衹有質量在數百到數十萬倍太陽質量之間的中等質量黑洞，才有能力在不“囫圇吞棗”的情況下，將如此致密的白矮星用潮汐力撕碎。這個過程預期會釋放出極其短暫而劇烈的能量，並伴隨著明亮且快速的噴流，與EP250702a展現出的快速演化和極端亮度完美匹配。



國家天文台研究員金馳川表示：“超短時標、極高峰值光度以及爆發後期出現的軟X射線‘餘輝’，共同構成了一幅連貫的物理圖景，為‘中等質量黑洞撕裂白矮星’這一劇情提供了有力支持。”



“‘天關’衛星的使命，正是去捕捉宇宙中那些難以預測的極端瞬變現象。”“天關”衛星首席科學家、國家天文台研究員袁為民表示，“EP250702a的發現，充分展現了萬星瞳獨特的監測能力。它不僅證明了我們能率先捕捉宇宙的極端瞬間，更體現了中國在全球天文探索中作出的貢獻。”



（來源：新華社）