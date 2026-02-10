社評：強勢政府形成 日邁入全面右轉新階段

在8日舉行的提前選舉中，日本首相高市早苗獲得了壓倒性的支持。（Pool圖片，金敬勛攝） 中評社香港2月12日電／2月8日，日本眾議院改選，首相高市早苗率領自民黨拿下超過2/3席次，取得壓倒性勝利，不僅守住了“日本首位女首相”的位置，更開啟了自民黨內“高市一強”的時代。特別值得一提的是，高市早苗這次勝選最大的資本，就是拿到了修憲所需的眾議院門檻，這也讓國際輿論和觀察家們非常關注日本接下來在安全政策和防衛事務上會不會有新的“突破”。



首先，我們以為，從此次眾議院選舉的結果來看，日本至此邁入了戰略清晰的時代。以前，日本政壇偏向“鴿派滅火、鷹派放話”的模糊戰術，常常讓人摸不清虛實。現在高市早苗這樣的極右翼分子上台，反倒使得日本將來要走的安全路線更清晰地展現在了世界面前。英、美的主流媒體也都將高市的這次大勝解讀為“日本會向更明確的安全路線集體轉向”的意涵。



選舉的結果表明，高市早苗個人的高支持率轉化為了自民黨的席位，從而奠定了高市早苗在自民黨內的主導地位，甚至不排除將來自民黨內會形成高市的派系，將對個人的支持轉化為黨內的權威。可以預見，高市早苗會更加堅定地推行既有的執政策略，包括進一步加速擴軍備武，大幅度提高軍費開支，設立國家情報機關等。一些專家也憂心，日本政治將從此次大選之後開啟全面右轉的新階段。



其次，我們以為，從此次眾議院選舉的結果來看，當前日本社會有著非常嚴重的安全焦慮。這也是高市此次可以通過塑造日本“危機存亡事態”來成為贏家的一個基礎。對於日本來說，世界變局在加速，日本對所謂“威脅”的感知是敏感的，美國的戰略調整，尤其是在亞太地區的收縮，以及中美關係的變化，日本看在眼里的都是多重挑戰。高市作為日本極右翼的代言人，自然非常想徹底擺脫和平憲法里“專守防衛”的限制，重新獲得發動戰爭的法律基礎，但真能如願嗎？也未必如此。

