日本共產黨議長志位和夫：日本政治在劣化

中評社香港2月10日電／借此次眾議院選舉之機結束了議員生涯的日本共產黨議長志位和夫接受了日本經濟新聞等媒體的採訪。他回顧從首次當選到現在33年的議員生涯，表示“政治失去了活力，不斷劣化”。他批評了允許部分行使集體自衛權的安保法案等自民黨政治。



志位和夫自1993年起當選眾議院議員，共任職11屆，歷任黨書記局長、委員長。



志位和夫說：“我與17位首相進行過論戰。印象最深刻的是前首相橋本龍太郎。他不推諉給官僚，正面回答問題，討論非常深入”。他回憶道：“即使立場截然相反，也讓人感到爽快，論戰結束後我們還握了手”。



關於前首相小泉純一郎，他評價稱“2002年的《日朝平壤宣言》是日本戰後外交史上的金字塔”。談及與宣言相關的日本共產黨建議，他表示“（小泉政權）有認真聽取意見的態度”。



對於制定安保法規的安倍晉三政權，他批判道：“破壞了憲法這一國家根基，導致整個政治急劇劣化”。



針對日本首相高市早苗的對華外交姿態，志位和夫表示：“她自己破壞了外交根基，卻聲稱‘日本週邊的安保環境正在惡化’，以此推動擴軍，這是一派胡言”。他還指出，高市早苗“分不清什麼話該說、什麼話不該說”。



圍繞與公明黨組建“中道改革聯合”的立憲民主黨，他譴責道：“合作關係已不復存在，這是對國民的背叛”。 他強調：“（在野黨間的）共鬥路線並未終結”，將與社民黨等推進“以憲法為核心的切實合作”。



他強調：“日本共產黨最大的弱點是議席數量少。作為議長，我將專注於增加國會議員人數，打造一個強大且有影響力的政黨”。