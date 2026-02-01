兩岸同心赴團圓　動畫電影《團圓令》定檔

中國首部AIGC動畫電影《團圓令》“兩岸同心赴團圓”定檔發布會在北京舉行（中評社 陳思遠攝） 中評社北京2月11日電（記者 陳思遠）2月10日，由中國國民黨革命委員會中央委員會、中央廣播電視總台的共同指導的中國首部AIGC動畫電影《團圓令》“兩岸同心赴團圓”定檔發布會在北京舉行。全國人大常委會副委員長、民革中央主席鄭建邦，中央廣播電視總台副台長邢博，海峽兩岸關係協會副會長馬曉光等領導出席活動並致辭，共同表達了兩岸同胞攜手同心、共盼團圓的美好願景。



電影《團圓令》正式定檔2月28日上映，作為中國首部AIGC動畫電影，影片通過先進技術詮釋“團圓”這一中華民族共有的情感主題，通過團仔與圓妞的親情故事，凝聚兩岸共通的家國情懷，以藝術化表達傳遞兩岸同胞對親情與家園的深切向往。發布會上，影片正式釋出“歸家版”定檔預告。預告以“歸家”為主線，講述主角團仔憑借五行之力跋山涉水、不畏艱險，堅定踏上尋找妹妹圓妞的溫暖征程。



鄭建邦在致辭中表示，電影《團圓令》是電影工業技術的重大突破，更是新質生產力在文化領域降本增效、推動高質量發展的生動實踐，同時也是運用前沿科技傳播中華文化、促進兩岸心靈契合的創新探索。影片通過熊貓兄妹“團仔”和“圓妞”歷經磨難終得相聚的動人故事，深刻詮釋血濃於水的同胞親情，淬煉出中華民族大團圓的寓言，實現家國情懷的同頻共振。



邢博表示，總台以精品節目、優質產品凝聚人心，做強推進祖國統一的正能量。策劃推出了《國土重光—紀念台灣光復80周年》《我們同唱一首歌》《跟著電影游大陸》等節目活動。《團圓令》作為中國首部AIGC動畫電影，是總台扎實踐行“兩個結合”、特別是“第二個結合”，深化“思想＋藝術＋技術”融合傳播的又一創新實踐成果。總台運用國際一流的人工智能技術創新表達，傳遞團圓理念、弘揚家國文化，進一步增進兩岸同根同源、同文同種的情感共鳴。



馬曉光表示，《團圓令》以贈台大熊貓“團團”“圓圓”為原型創作動畫角色，“團仔”“圓妞”形象靈動鮮活，影片借助AI技術拓展文化表達，幀幀畫面浸潤東方美學，是貫徹落實文化強國建設的生動實踐。影片通過“離散尋親、終得團圓”的情感主線，深刻詮釋著血濃於水的同胞之愛，彰示了團結自強的民族之德，傳遞出“要和平、要發展、要交流、要合作”的深切民意。

