習近平春節前夕在北京看望慰問基層幹部群眾

中評社北京2月10日電／據新華社報導，中華民族傳統節日春節即將到來之際，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在北京考察並看望慰問基層幹部群眾，向全國各族人民和香港同胞、澳門同胞、台灣同胞、海外僑胞拜年！祝願海內外中華兒女在農曆馬年龍馬精神、身體健康、事業有成、闔家幸福！祝願偉大祖國山河錦綉、風調雨順、繁榮昌盛、國泰民安！



2月9日至10日，習近平在中共中央政治局委員、北京市委書記尹力和市長殷勇陪同下，深入科創園區、養老服務街區、新春市集考察，給基層幹部群眾送上黨中央的關懷和祝福。



9日上午，習近平來到位於北京亦莊的國家信創園，詳細瞭解信息技術創新應用等情況，仔細察看人工智能、機器人等科技創新成果展示，頻頻同科研人員和科技企業負責人代表交流。他說，今天來這裡現場學習，很開眼界，看了之後對國家科技創新更加充滿信心。他強調，建設社會主義現代化強國，關鍵在科技自立自強，北京要發揮自身優勢，在這方面作出更大貢獻。他勉勵廣大科技工作者厚植報國情懷，發揚奮鬥精神，在中國式現代化征程上建功立業。



位於西城區北草廠胡同的“吾老·新街”養老服務街區，近年來推進無障礙和適老化改造，為老年人提供多元化養老服務。10日上午，習近平來到這裡，走進新街口街道父母食堂，察看菜品、價格和就餐環境，仔細詢問食堂開展養老助餐服務情況。見到在這裡休息的快遞小哥，習近平關切詢問他們的工作和生活，為他們付出的辛勞和作出的貢獻點贊。他指出，尊老敬老是中華民族傳統美德，愛老助老是全社會共同責任。各級黨委和政府要統籌各類資源，推動養老服務擴容提質、持續發展，努力為老年人安享幸福晚年創造更好條件。



在銀齡老年公寓，習近平詳細瞭解老年人健康檢查、康復訓練、日常起居照料等情況。大廳裡，一些老人正在寫春聯和福字，習近平來到他們中間，欣賞他們的創作，勉勵他們老驥伏櫪、老有所為，祝他們健康長壽、春節快樂。



東城區隆福寺街區通過風貌保護和更新改造，打造成為多業態步行街區。習近平察看街區風貌，聽取城市更新情況介紹。他走進一家稻香村糕點店，瞭解糕點品類和特色，觀看糕點現場製作，希望店主把這一北京老字號傳承發展好。

