告別觀塘舊地！2026龍騰新春夜市開幕

活動現場（主辦方供圖） 中評社香港2月11日電／為迎接馬年，由觀塘工商聯、觀塘民政事務處及區議會主辦，香港北京社團總會及香港文體旅交流協會協辦的“龍騰觀塘新春夜市2026”已於觀塘市中心自由空間正式登場。由於該地未來將興建社會住宅，今年將是最後一次在此舉辦新春夜市。2月9日傍晚，商務及經濟發展局局長丘應樺親臨主持開幕儀式，與一眾政商領袖共同見證這場充滿溫情的跨年盛事。



刺激地區經濟 丘應樺局長：消費氣氛逐步回穩



商經局局長丘應樺在致辭中指出，觀塘“龍騰夜市”已成為區內標誌性的社區盛事。回顧過去兩年，三次夜市累計吸引近130萬人次，創造約1，900萬港元營業額。丘局長強調，最新數據顯示2025年全年零售銷貨價值超過3，800億元，反映本地消費氣氛正逐步回穩。他認為，如“龍騰觀塘夜市”這類結合飲食與社區特色的活動，不僅為市民提供多元消費選擇，更成功將經濟復甦的活力帶進社區。



兩岸四地文化交流 台式美味驚艷亮相



本次夜市以“踴動全城.無限驚喜”為主題，現場50個攤位匯聚了環球美酒與地道港式小食。最具話題性的莫過於由台灣觀光市集發展協會籌備召集人曾彥愷先生召集的台灣美食陣容，帶來包括台灣刈包、深坑豆腐及鹿港蚵仔煎等特色小吃。



香港北京社團總會暨香港文體旅交流協會會長李軒葆先生在活動中表示：“新的一年祝福大家龍騰馬耀，馬到功成，也很榮幸邀請遠道而來，台灣的好朋友曾先生組織的台灣觀光市集發展協會團隊，帶來台灣的知名小吃，對於兩岸四地文化，尤其民生飲食經濟有很大的互動交流。”



台灣攤位召集人曾彥愷先生也感性致賀：“馬年象徵著活力與奔騰，能在觀塘這片充滿回憶的土地上，以台灣夜市的人情味陪伴大家參與最後一場盛會，我們深感榮幸。祝願香港市民馬到功成，台港友誼長青！”



豐富內容迎馬年 把握最後17日慶典



今年的夜市內容比往年更豐富，設有應節年花專區、兒童遊樂區及馬年專屬打卡裝置。丘應樺局長在參觀攤位後，鼓勵市民趁著一連17日的跨年夜市，與家人朋友一同來到觀塘辦年貨、感節慶，並期許香港經濟如駿馬奔騰，再創高峰。



“龍騰觀塘新春夜市2026”不僅是一場商貿與美食的盛會，更是市民向這片土地道別、共創美好回憶的重要時刻。